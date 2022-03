Místo vyhlášení bezletové zóny je lepší Ukrajinu dobře vyzbrojit, soudí Lipavský

O vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou již mnohokrát žádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tento krok však následně vždy odmítli Američané, vedení NATO i představitelé Evropské unie.

Její vyhlášení by totiž znamenalo závazek ji aktivně zajišťovat. To by následně zřejmě vedlo k přímému vojenskému střetu s Ruskem, kterému se snaží Západ vyhnout. Zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou by mohlo rozpoutat světovou válku, řekl počátkem března například předseda Evropské rady Charles Michel.

Lipavský řekl, že vyhlášení bezletové zóny by znamenalo přímou konfrontaci s Ruskem a následnou eskalaci současné situace. Připomněl, že Rusko i USA si úzkostlivě hlídají, aby se nedostaly do vzájemné kolize.

Šedivý: Rusko by si trouflo jít proti západním silám

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý, který byl dalším hostem pořadu, zmínil, že pokud by zónu někdo vyhlásil, musel by ji rovněž prosadit (do života). Také on se domnívá, že schůdnější cestou je nyní dobře vyzbrojovat ukrajinskou armádu protiletadlovými a protiraketovými systémy. Bezletová zóna by sice nebyla vyhlášena, ale vytvořily by se podmínky k tomu, aby prostor nad Ukrajinou byl poměrně dobře chráněn.