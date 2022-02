Poslanci se odpoledne vrátí k novele pandemického zákona. Nevylučují dlouhou debatu

Pandemická novela by měla být prvním bodem řádné schůze, která začíná odpoledne. Ještě před tím by měl složit mandát poslanec STAN Jan Farský, a to kvůli několikaměsíční stáži ve Spojených státech.

Pandemická novela především rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na závěr listopadu. Senátoři i její další kritici poukazují na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování předlohy ve stavu legislativní nouze.

Pro přehlasování veta horní komory je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů jich má při kompletní účasti 108.

Dalšími body řádné schůze po pandemické novele budou podle Výborného žádosti o vydání předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo a o vydání bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) k soudnímu řízení v kauze někdejší městské karty Opencard.