Senát projednává pandemický zákon, senátoři vládních stran jsou v názoru rozděleni

Před jednáním pléna argumentoval tím, že epidemie covidu-19 přechází do rizikové skupiny seniorů, proto je podle něj třeba zhruba do poloviny března udržovat opatření v domovech seniorů a nemocnicích.

Na začátku jednání před senátory vystoupil ministr zdravotnictví Válek, jenž je požádal, aby novelu pandemického zákona schválili, jinak by vláda musela na začátku března vyhlásit nouzový stav, který by ale trval několik měsíců. Prohlásil, že nouzový stav nepovažuje za vhodný nástroj řešení současné situace.

Prezident už ohlásil, že zákon podepíše

Hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných proticovidových opatření mají platit podle sněmovního znění novely do konce listopadu. Platný zákon předpokládá jejich účinnost jen do 28. února.

I v případě, že by Senát předlohu zamítl nebo navrhl její úpravy, sněmovna by měla dost času vypořádat se s verdiktem horní komory tak, aby vyšla ve Sbírce zákonů do konce února. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že zákon podepíše.

Senát ve čtvrtek odložil projednání návrhu Adély Šípové (Piráti) na zavedení místní příslušnosti exekutorů podle krajů. Z programu schůze předlohu z podnětu předsedy Vystrčila a po dohodě s předkladatelkou vyřadil.