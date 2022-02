Senát projedná novelu pandemického zákona. Ta by mohla skončit i u Ústavního soudu

video Události: Novela pandemického zákona míří do Senátu

Pandemický zákon by například do budoucna neměl připustit úplné zakázání konání akcí, pouze jejich omezení. „Zdá se, že ty nejproblematičtější části, jako že nebyl žádný termín pro dobu trvání pandemické pohotovosti, obrovské nesmyslné pokuty, se podařilo odstranit,“ vítá sněmovní dokument první místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 + STAN).

Se změnami, jaké prošly sněmovnou, je spokojený předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). „Jsem přesvědčen, že se jedná o rozumný kompromis. A to chci zdůraznit, jedná se o ochranu před potřebou vyhlašovat nouzový stav, ve kterém má vláda daleko větší možnosti,“ upozorňuje.

„Mohli jsme buď jenom prodloužit, nebo jenom nechat doběhnout do konce února,“ domnívá se místopředseda horní komory Jan Horník (STAN) a argumentuje tím, že evropské země už končí s pandemickými opatřeními.

V rámci klubu SEN 21 a Piráti, jemuž Láska předsedá, vznikají pozměňovací návrhy k formě odškodňování. Některým senátorům vadí také to, že poslanci projednali novelu zrychleně: „Budu hlasovat v Senátu pro zamítnutí. Důvodem je především skutečnost, že byla ve sněmovna přijata ve stavu legislativní nouze,“ avizuje místopředseda senátního ústavně-právního výboru Michael Canov (SLK).

Předloha možná skončí u Ústavního soudu

Projednávání novely ve stavu legislativní nouze bylo na hraně podle předsedy senátorského klubu ProRegion Jaroslava Větrovského (za ANO). Ze stejného důvodu hodlají zákon – pokud projde – napadnout obě sněmovní opoziční hnutí u Ústavního soudu.

„Nejsem zastáncem zrychleného projednání, ale tady zákon byl nastaven do konce února tohoto roku, takže chápu snahu to projednat co nejrychleji,“ komentuje situaci ústavní právník Ondřej Preuss.

Pokud by senátoři příští týden novelu pandemického zákona v horní komoře parlamentu neschválili, vrátí ji k projednání znovu do komory dolní. Někteří opoziční poslanci už přitom avizovali, že v takovém případě budou zákon znovu blokovat.

K přehlasování případného veta Senátu potřebují poslanci alespoň 101 hlasů. Pokud by zákonodárci nerozhodli o nové podobě pandemického zákona do konce února, padla by s výjimkou povinných respirátorů ve vnitřních prostorech většina zbývajících opatření.