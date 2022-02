ŽIVĚ: Pokračuje jednání sněmovny. Obstrukce od úterý odsouvají hlasování o podobě programu

Benda chce upravit jednací řád

Předseda poslanců ODS Marek Benda dopoledne navrhl upravit pravidla jednání. Vystoupil s přednostním právem mezi projevy poslanců SPD.

„Pokládám situaci, kdy za čistých osmnáct hodin našeho jednání jsme se nedostali k návrhu programu, stále jednáme mimo program, za úplně absurdní, za ukázku toho, jak se zejména část opozice snaží za každou cenu zdestruovat práci Poslanecké sněmovny. A myslím, že není možné na toto přistoupit a budeme zde muset trávit noci, abychom tento nekonečný maraton vydrželi,“ řekl Benda.

Sněmovna by měla na Bendův návrh projednat usnesení, kterým nově upraví své vnitřní poměry. „Po tom, co se tady posledních osmnáct hodin odehrává, budeme možná muset nějakým způsobem zareagovat,“ uvedl Benda. Zatím není jasné, co je obsahem zamýšleného usnesení a kdy by jej dolní komora měla projednávat, pokud jej zařadí na program.

Benda uvedl, že obsah usnesení ohledně úpravy vnitřních poměrů zatím nebyl ještě stanoven, ale že chce mít otevřený prostor. Ve hře může být omezení doby pro vystoupení poslanců k návrhům na úpravy programu schůze.