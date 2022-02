Válek předpokládá, že Senátem vrácený pandemický zákon sněmovnou projde

Mrzí mě, že novela pandemického zákona neprošla Senátem o jeden jediný hlas. S kolegy připravím další scénáře možného vývoje. Situace mezi seniory a ohroženými skupinami je ale i nadále kritická a já udělám vše pro to, abychom je uchránili. Novela PZ se nyní vrací do Sněmovny. pic.twitter.com/JV6uY9tGbt

Některé námitky senátorů Válek nechápe, například zasílání rozhodnutí hygieny o karanténě v SMS už funguje rok a půl a novela zákona to jen dává do souladu s legislativou. S odškodněním původní pandemický zákon nepočítal vůbec.

Upravit zákon podle námitek senátorů, nebo jen prodloužit platnost jeho současného znění i po 28. únoru podle Válka v podstatě nejde. „Pandemický zákon vedl k tomu, že byla vydávána opatření v rozporu se zákonem,“ řekl ministr. Novelizace podle něj jen zákon uvedla do souladu s výtkami správních soudů. „Nemůžu chtít prodloužit platnost zákona, o kterém vím, že je špatný a podle kterého by byla vydávána opatření, která by nebyla v souladu se zákonem,“ řekl.

Toto mimořádné opatření bude podle Válka potřeba ještě první dva týdny v březnu, ale pro jeho vydání je třeba buď pandemický zákon, nebo nouzový stav. Předpokládá, že pro toto jedno opatření by vláda vyhlásila nouzový stav, pokud by sněmovnou novela neprošla.

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) počítá s dalšími obstrukcemi opozičních poslanců stejně, jako tomu bylo při prvním projednávání novely. Právě v pátek lídři koaličních poslaneckých klubů debatovali o tom, kdy ke druhému projednávání pandemického zákona dojde. Definitivní termín zatím nepadl.

Šéfové klubů budou v jednání pokračovat i v pondělí. „Co se týká termínu, tak těch variant je na stole několik. Jedna z nich je i 15. únor,“ uvedla předsedkyně sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nevyloučila ani konání mimořádné schůze.

SPD bude obstruovat, ANO „jen“ debatovat

„SPD bude opět ve sněmovně tvrdě obstuovat pandemický zákon, jelikož nesouhlasíme s tím, že vláda Petra Fialy chce omezovat práva a svobody našich občanů v situaci, kdy evropské země rozvolňují,“ komentoval šéf SPD Tomio Okamura. „Nebudu tomu říkat obstrukce, protože my jsme debatovali věcně a budeme znovu dlouze debatovat. Navíc ještě opření o argumenty Senátu, od jejich vlastních senátorů,“ zmínila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

V případě, že by poslanci nestihli zákon schválit do konce měsíce, přestala by od 1. března platit téměř všechna protiepidemická opatření. Právě v takovém případě by Válek vládu požádal o vyhlášení stavu nouze.