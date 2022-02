Výbor podpořil vládní návrh rozpočtu. Ve sněmovně se k němu vyjádří i prezident Zeman

Protože nynější kabinet po svém nástupu stáhl původní návrh rozpočtu, vstoupilo Česko do roku 2022 v rozpočtovém provizoriu. V jeho rámci dostávají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu v každém měsíci dvanáctinu celkové roční částky podle rozpočtu pro předcházející rok. Vláda předpokládá, že tento stav potrvá nejdéle do konce března, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) však předpokládá, že by mohl být nový zákon o státním rozpočtu účinný již zhruba od poloviny března.