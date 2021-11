Koalice chce nejvýš tříprocentní schodek, nižší sociální pojištění či vyšší slevy na poplatníka

Podle dokumentu se tak má stát co nejdříve - konkrétní datum v něm uvedeno není. Slevu na poplatníka chce pětikoalice zvyšovat pravidelně. Týkat by se to mělo všech daňových poplatníků. Strany se zároveň zavázaly ke snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatele o dva procentní body - ovšem za předpokladu, že se vládě podaří konsolidovat veřejné finance.

Výraznější škrty koalice neplánuje v penzijním a sociálním systému. Body se týkají podpory zkrácených úvazků, automatické valorizace minimální mzdy. Zvážit se mají také systémy valorizací rodičovského příspěvku a životního minima.

Součástí prohlášení je také důchodová reforma - ta obsahuje tři pilíře. Koalice chtějí zároveň zavést možnost platit jedno procento svého důchodového pojištění rodičům či prarodičům. Smyslem je posílení generační solidarity.

Dokument obsahuje také ustanovení týkající se přijetí eura. „V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií,“ píše se v něm. Tato kritéria jsou nutnou podmínkou k přijetí eura. Vznikající vláda už dříve avizovala, že neplánuje měnu přijmout. Uvedla to koalice SPOLU. Česko totiž nesplňuje podmínky a pro zemi to také prozatím podle nich není výhodné.

Přijetí společné evropské měny je tak spíše až otázka pro další vládu, vyplývá z vyjádření předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba a místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury.

Koalice SPOLU a PirátiSTAN dojednaly přibližně čtyřicetistránkové programové prohlášení vlády v úterý.