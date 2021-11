Stanjura by přijal post šéfa státní kasy. Vyjednávání o nové vládě pokračují

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se chtějí výrazně posunout v jednáních o společné vládě. Při příchodu na jednání do sněmovny to řekl předseda STAN Vít Rakušan. Rozhovory se podle něj budou týkat programu, ale také struktury budoucího kabinetu. Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že úterní ambicí stran je dojednat strukturu vlády a koaliční smlouvu. Pokud by dostal nabídku stát se ministrem financí, přijal by ji.