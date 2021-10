Pohled právníků: Článek 66 je podle experta na Ústavu jediná možnost. Sokol pochybuje, že se stal trestný čin

Ústavní právník Tomoszek zdůraznil, že to, že parlament může vcelku snadno a rychle hlavu státu pravomocí zbavit, je vynahrazeno tím, že ten je zase může rychle získat zpět. „Může velmi rychle nastoupit obrana prezidenta před Ústavním soudem,“ poukázal. Důkazní břímě je sice podle Tomoszka na samotném prezidentovi, ale ten může svoji schopnost vykonávat funkci prokázat velmi snadno. „Nejjednodušší by bylo, kdyby před soud přišel a řekl: Jsem zde a vidíte, že jsem schopen úřad vykonávat,“ popsal ústavní právník.

Připustil, že v Ústavě nejsou přesně popsány situace, kdy přichází přenesení pravomocí v úvahu - a to je podle něj dobře. „Vyhodnocení a obecná úvaha, co znamená, že prezident není ze závažných důvodů schopen vykonávat úřad, to Ústava nedefinuje, nechává to na ústavní praxi. (…) Je to schopno pokrýt jakoukoli situaci, kdy by takový případ nastal,“ podotkl Tomoszek.

Nynější situace ale nemá pouze ústavní rovinu, nýbrž i potenciální trestněprávní. Policie v úterý oznámila, že začala prověřovat, zda někdo nespáchal trestné činy proti republice. Nad tím se ovšem podivil advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol. „Podle mého názoru neexistuje relevantní informace, která by opravňovala k takové hypotéze. Že policie šetří, je naprosto legitimní, je to její právo a povinnost. Ale dopředu vyhlašovat, že existuje podezření ze spáchání takto závažného trestného činu, byť jenom v neurčité formě, je trochu nezodpovědné,“ řekl.

Připustil, že „vzniká problém“, pokud prezident není schopen vykonávat funkci, ale zároveň je schopen říct, že si nepřeje, aby se zveřejňovaly informace o jeho zdravotním stavu. Nemyslí si však, že by bylo možné v celém dosavadním dění kolem prezidentovy hospitalizace hovořit o trestném činu – s jedinou výjimkou.

Zmínil se o pochybnosti, zda listinu o svolání úvodního zasedání Poslanecké sněmovny opravdu podepsal Miloš Zeman. „Ale i kdyby ji nepodepsal on, stále bych si nebyl jistý, že je to trestný čin. Že by to byl lidově řečeno průšvih, že by to bylo pro pana Mynáře zřejmě definitivní, o tom nepochybuji,“ poznamenal Sokol.