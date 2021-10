Prezident Zeman je opět v nemocnici, ve 14 hodin promluví jeho ošetřující lékař

Prezidenta odvezla sanitka označená jako „mobilní jednotka intenzivní péče ÚVN“ po dvanácté hodině. Krátce předtím opustil Lány premiér Andrej Babiš (ANO), který přijel na jedenáctou na schůzku s hlavou státu. Premiér neposkytl žádné vyjádření.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že byl prezident hospitalizován na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře a ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala. Sanitka přijela do nemocnice po půl jedné, na akutním příjmu ji zakryly přenosné bariéry.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře prof. Miroslava Zavorala vyslovil souhlas s hospitalizací v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Prezident republiky byl hospitalizován v neděli dne 10. října 2021. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 10, 2021

V pátek v Rádiu Z Ovčáček řekl, že je Miloš Zeman již dva týdny nemocný a musí měnit svůj program. Mluvčí ÚVN sdělila, že je prezident léčen ambulantně a součástí léčby jsou pravidelné lékařské kontroly.

V neděli měl prezident také poskytnout rozhovor CNN Prima News, který však před víkendem zrušil. Oproti původním plánům také Zeman nepřišel do volební místnosti a hlas do sněmovních voleb odevzdal do přenosné schránky na lánském zámku.