Děkan pražských práv: Povolební vyjednávání by měla být rychlá, novou vládu můžeme potřebovat

Podle děkana Právnické fakulty Karlovy univerzity Jana Kuklíka se nyní nedá předjímat, zda a případně jak prezidentův zdravotní stav povolební situaci zkomplikuje, upozorňuje nicméně na to, že po hlasování bude role hlavy státu důležitá – a že by se letošní skládání vlády nemělo příliš prodlužovat.

„Jsme v situaci, která může být v důsledku pandemie taková, že bychom měli mít novou vládu co nejrychleji. Nejsme v klasické době, kdy bychom mohli na novu vládu vyčkávat týdny nebo měsíce. Jednání by měla být rychlá,“ poznamenal Kuklík.

Part pro předsedu Poslanecké sněmovny

Tuzemská ústava je podle něj připravená i na hypotetickou situaci, že by prezident funkci nemohl vykonávat - buď že by sám abdikoval, nebo by se na tom shodly obě komory parlamentu.

„Pak (ve druhé zmíněné situaci) by byl prezident nadále prezidentem, úřad by nevykonával, a ústava by část jeho pravomocí svěřovala předsedovi vlády a část předsedovi Poslanecké sněmovny. Kdo by rozhodoval o pověření a jmenování předsedy vlády, by byl předseda sněmovny,“ dodává Kuklík.

Mandát současným poslancům i vedení celé dolní komory vyprší jednadvacátého října, nová Poslanecká sněmovna se k ustavující schůzi sejde nejpozději třicet dnů po volbách. „Je důležité si uvědomit, že volba předsedy Poslanecké sněmovny by v takové situaci nabyla ještě většího významu, než jaký je s touto funkcí obyčejně spojován,“ poznamenává Kuklík.