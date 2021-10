ŽIVĚ: Volební výsledky má sečteny polovina okrsků. ANO vede, KSČM i ČSSD jsou pod 5 procenty

Podle dílčích výsledků po sečtení poloviny volebních okrsků vede hnutí ANO se ziskem 29,8 procenta před koalicí SPOLU, kterou spolu utvořily ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Té zatím náleží 24,5 procenta z již sečtených hlasů. Třetí koalice PirátiSTAN získala 13,9 procenta zatím sečtených hlasů a hnutí SPD 10,7 procenta. V průběhu sčítání postupně klesal podíl hlasů pro ČSSD a spadl pod hraničních pět procent potřebných pro vstup do sněmovny. Pod ní jsou i PŘÍSAHA a KSČM s 4,8, respektive 4,2 procenta z hlasů, které se již podařilo sečíst. Jedno procento a více mají i Trikolora s 2,8 procenta sečtených hlasů a Volný blok s 1,4 procenta sečtených hlasů.

Předseda dosud vládní ČSSD Jan Hamáček měl před volbami ambici obhájit výsledek z roku 2017, kdy jeho strana získala 7,3 procenta hlasů a patnáct mandátů. V době, kdy průběžný výsledek ČSSD spadl pod pět procent, uvedl, že kdyby se sociální demokraté do sněmovny skutečně nedostali, v čele strany by skončil. Stále však vkládal naději do výsledků z hlavního města. „Hodně věřím kampani Jany Maláčové v Praze, tam je šance, že by se to mohlo změnit,“ poznamenal.

Ne každé straně se zatím plní její předsevzetí. Předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že by volební vítězství považoval za úspěch. Zmínil se o tom, že za úspěch by považoval „jakékoliv vítězství“, ale potřeboval by „velké vítězství“. Předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala prohlásil, že usiluje o změnu politických poměrů a za úspěch by považoval „takový výsledek, který nám dá mandát ji provést“. Místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že by hnutí chtělo dopadnout lépe než před čtyřmi lety. Tehdy mu hlasy dalo 10,6 procenta hlasujících voličů, tedy přes půl milionu lidí.

Předseda Pirátů a lídr jejich volební koalice s hnutím STAN Ivan Bartoš hovořil o ambici „získat alespoň 25 procent hlasů“, neúspěch by naopak pro koalici byl výsledek pod 20 procenty hlasů. Obdobný cíl jako sociální demokraté – tedy obhajobu dosavadních patnácti poslaneckých mandátů – deklaroval i předseda KSČM Vojtěch Filip.

Poslance volili občané České republiky od pátečních 14 hodin do sobotních 14 hodin. Na výběr bylo dvaadvacet politických stran, hnutí a volebních koalic a na jednotlivých lístcích celkem 5242 kandidátů. Vzejde z nich dvě stě poslanců. Na vstup do sněmovny potřebuje každý subjekt nejméně pět procent hlasů, volební koalice však osm procent, jsou-li dvoučlenné, nebo jedenáct procent, mají-li tři nebo více členů.

První okrsek měl sečteno ve 14:22

Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček uvedl, že na žádném volebním místě nezůstalo otevřeno déle než do 14 hodin. Bezprostředně po druhé odpoledne tedy všechny volební komise otevřely urny a začaly sčítat odevzdané hlasy. Výsledky z prvního okrsku přišly ve 14:22, brzy ale začaly přicházet i další výsledky. První sečtenou obcí byly Žimutice na Českobudějovicku. Půl hodiny po konci voleb byla sečtena zhruba desetina procenta všech okrsků, po třičtvrtěhodině již více než procento a po hodině již šest procent.

Statistický úřad zveřejňuje výsledky, které mu komise odesílají po sečtení všeho, co našly v urnách. „My je zveřejňujeme okamžitě poté, co je obdržíme,“ ujistila místopředsedkyně úřadu Eva Krumpová. Rychlost zpracování závisí především na velikosti okrsků. V malých obcích, kde volí sotva dvě desítky lidí, bývá sečteno – a zveřejněno – zhruba po půlhodině.