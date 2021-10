Změna je tady, my jsme ji slíbili, my ji uděláme, řekl lídr SPOLU Fiala

Za přirozeného spojence má Fiala koalici Pirátů a Starostů. Tyto dva subjekty získaly v dolní parlamentní komoře zřejmě 108 mandátů. S jednáním začne do 24 hodin. Prezident Miloš Zeman podle Fialy většinu nemůže ignorovat. Očekává, že v rozumné době s ním bude jednat. Pražský hrad nicméně oznámil, že hlava státu přijme v neděli Andreje Babiše.

V rozhovoru pro ČT24 Fiala znovu poděkoval voličům, kteří podle něj uvěřili nabídce koalice a dali jí silný mandát. Měli prý dost „populistické politiky“, kdy se neřeší podstatná témata, ale problémy kolem premiéra Babiše.

Koalice SPOLU chce podle Fialy dělat politiku, která je „normální, slušná a kompetentní“. Fiala dále sdělil, že strany v koalici budou i nadále postupovat spolu ve sněmovně. „Všechny můžu ujistit, že to, co viděli před volbami, uvidí i po volbách,“ sdělil. Vyloučil také koalici s hnutím ANO.

Ve štábu vládla bouřlivá atmosféra

Ve štábu vládla v závěru sčítání volebních hlasů velmi bouřlivá atmosféra. Od doby, kdy se výsledky koalice SPOLU přibližovaly k ziskům vládního hnutí ANO, začali straníci a jejich příznivci odpočítávat desetiny a setiny procent, které k vyrovnání výsledků chyběly. Poté, co SPOLU předstihlo hnutí ANO, propukl v sále, kde se výsledky sledují, bouřlivý potlesk. Lidé skandovali název koalice a Pískej konec, tleskali a vyvolávali jméno Fialy.

Ještě před dopočítáním hlasů začali někteří příznivci a straníci slavit, přiťukávali si skleničkami. Poté, co kolem 18:20 do štábu dorazili i předsedové všech tří koaličních stran, skandovali Už je to tady a Petr do Strakovky s odkazem na sídlo české vlády.

Předsedové po příchodu nejprve pozdravili své spolustraníky a příznivce, teprve poté předstoupili před novináře. V sále, kde se konala tisková konference, zůstali desítky straníků, kteří vystoupení přerušovali bouřlivým potleskem. Fiala v průběhu poznamenal, že se mísí tisková konference s oslavou vítězství.