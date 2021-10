ČSSD vypadne ze sněmovny, Hamáček končí

Kdysi nejsilnější vládní stra a někdejší hegemon tuzemské levice ztrácí už od posledních sněmovních voleb, ve kterých měla patnáct mandátů, nyní nebude mít žádný a zůstane těsně pod pětiprocentní hranicí.

Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického neuspěla snaha části straníků vést ČSSD jiným směrem, než být „béčko“ premiéra Andreje Babiše, a Lidový dům tak sklízí, co zasel. „Politika je krutá, voliči nemohli sociální demokracii rozumět. Je to na sebereflexi, především Jana Hamáčka a Romana Onderky, na urychlené svolání předsednictva, svolání sjezdu, a teď je potřeba opravdový restart,“ řekl hejtman.

„Když neuspěje váš tým, kterého jste členem, je to smutné. Ale ta obava tu byla a došlo k tomu, co jsme říkali před půl rokem na sjezdu, kdy jsme chtěli stranu posunout a modernizovat,“ řekl Štefan, který neúspěšně kandidoval do vedení ČSSD a podporoval bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Jeho křídlo ale na volebním sjezdu strany prohrálo, zvítězil tehdy nynější šéf Jan Hamáček.