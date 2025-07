Liberecký kraj chce od Českých radiokomunikací odkoupit Ještěd

„Dohodli jsme se na tom, co bylo pro Liberecký kraj klíčové a důležité, a to je to, že České radiokomunikace by od příštího roku platily za část nemovitostí, které využívají k vysílání a k dalším službám. Služebnost se bude valorizovat podle inflace a změní se také po provedení rekonstrukce na základě nového znaleckého posudku,“ doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kra).

Výši kupní ceny by měl ještě potvrdit znalecký posudek, na němž pracuje společnost Deloitte. Hotový by měl být v srpnu.

Kraj původně počítal s rozložením ceny do splátek, na první má v rozpočtu připraveno 25 milionů korun, nakonec je ale podle hejtmana schopen zaplatit cenu najednou. „To rozhodnutí je čistě ekonomické. My jsme od ČRa dostali nabídku, která odpovídá jejich očekávání a zhodnocování peněz. Mohli bychom si na to samozřejmě půjčit u banky, ale jsme schopni tu částku zaplatit jednorázově z letošního rozpočtu. Tvoříme si na to nějakou rezervu,“ řekl liberecký hejtman.