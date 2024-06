Lanovka na Ještěd bude patřit Liberci

Zastupitelé Liberce schválili nákup lanovky na Ještěd od Českých drah za 38,6 milionu korun. Pro hlasovalo pětatřicet zastupitelů, dva se zdrželi, proti nebyl nikdo. Od dopravce získá radnice pozemky, obě stanice a technologie související s jejím provozem. Město by mělo lanovku převzít nejpozději do konce září. Liberec za ni zaplatí ve dvou splátkách do konce letošního roku.