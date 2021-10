Babiš: Jsme nejsilnější, další vývoj nechám na prezidentu Zemanovi

Předseda ANO Andrej Babiš si dal s vyjádřením na čas, na tiskové konferenci vystoupil až 15 minut před osmou večer. „Proti nám stálo pět stran a měly jediný program, odstranit Babiše,“ uvedl dosavadní premiér. ANO chápe Babiš i přes výsledek voleb stále jako nejsilnější stranu; kvůli volebnímu systému mělo (před sečtením sta procent) při přepočtu hlasů na mandáty 72 křesel, koalice SPOLU 71.

„Chtěl bych pogratulovat panu předsedovi Fialovi ke skvělému finiši,“ řekl směrem ke koalici SPOLU Babiš. Podle něj předsedovi ODS Petru Fialovi vyšel riskantní projekt se spojením tří stran. „Dokázali jsme lidi přesvědčit, že máme za sebou kus práce, a uvidíme, jak pan prezident Zeman rozhodne,“ čeká Babiš.

Jednání dle něj začne ve středu a on sám uvidí, jestli ho prezident pověří sestavováním vlády, nebo ne. Pokud to tak bude, Babiš avizoval, že chce o sestavení vlády jednat s koalicí SPOLU. Vyloučil jednání s Piráty a STAN. Zeman už dříve avizoval, že dá možnost sestavit vládu předsedovi vítězné strany, nikoli koalice. Na neděli zve Babiše do Lán.