Zeman: ANO a ČSSD by mohly uzavřít koalici. Rusko by mělo nechat Navalného jít do voleb

Zeman mluvil o koalicích Pirátů s hnutím STAN a také ODS s lidovci a TOP 09. „Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09,“ řekl.

„Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií,“ dodal. Upřesnil, že tak vyslovuje svůj názor a je to věc těchto dvou stran. „Prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování,“ podotkl.

Zeman nedávno v rozhovoru pro server Blesk.cz uvedl, že podmínkou pro jmenování premiérem je výhra ve sněmovních volbách a zajištění koalice. V MfD řekl, že výhra ve volbách se měří počtem získaných poslaneckých mandátů. „Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici,“ uvedl.