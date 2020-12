ANO snížilo svůj náskok, ukázal nový model. Koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by přisoudil 19,5 procenta

Potřebnou pětiprocentní hranici by podle listopadového modelu překročila šestice stran. Tři z nich se pohybují v rámci statistické chyby – TOP 09 i KDU-ČSL se ale hodlají voleb účastnit v koalici s ODS.

Prvenství si drží hnutí ANO, které proti minulé vlně průzkumu ztratilo 2,5 procentního bodu a nyní by ho podpořila čtvrtina dotázaných. Pohoršili si i druzí Piráti, pro něž by hlasovalo 20 procent respondentů, což je o procentní bod méně než posledně. „Zdá se, že rostoucí trend voličské přízně se ke konci letošního roku zastavil,“ konstatují autoři modelu. Ten zatím nezohledňuje potenciální koalici se STAN, o které subjekty jednají.

Statistici už naopak počítají s možností předvolební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Příznivců jednotlivých stran se proto ptali také na to, zdali by podpořili společnou kandidátku. „Asi desetina voličů těchto stran by koalici v době sběru dat nevolila, listopadový volební model by tak přisoudil tomuto uskupení 19,5 procenta,“ uvádí autoři výzkumu.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, ODS by nyní podpořilo 11,5 procenta dotázaných – o jeden procentní bod více než při posledním sběru dat. TOP 09 vyjádřilo přízeň pět procent respondentů (o půl procentního bodu méně než minule) a pro lidovce by nyní hlasovaly 4,5 procenta tázaných, což je o půl procentního bodu více než při posledním průzkumu.