Česko zasáhnou silné bouřky, na Moravě bude až 34 stupňů

Jen v Karlovarském a Ústeckém kraji budou mít podle aktuální výstrahy meteorologů bouřky mírnější průběh, ve zbytku země budou nebezpečnější s přívalovými srážkami ojediněle kolem 50 milimetrů, s kroupami větších rozměrů a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině.

#vystraha Platnost: od 07.07.12:00 do 09.07.06:00

Tato výstraha upravuje předchozí výstrahu před vysokými teplotami a přidává varování před silnými a velmi silnými bouřkami.

Pro více informací sledujte https://t.co/EEh5QxnJea, nebo mobilní aplikaci ČHMÚ. pic.twitter.com/4Rxtu9WBTp — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 7, 2021

Meteorologové varovali, že při velmi silných bouřkách může přívalový déšť lokálně rozvodnit menší řeky, zatopit podchody, podjezdy či sklepy, podemlít silnice a chodníky. Nárazy větru mohou lámat větve a vyvracet stromy, nebezpečné mohou být kroupy a blesky. „Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě,“ upozornil Český hydrometeorologický ústav.

Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, nemají vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči by při bouřce měli jet pomaleji a velmi opatrně.

Tropické teploty

Výstrahu před velmi vysokými teplotami překračujícími místy 34 stupňů Celsia ČHMÚ vydal pro Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj na čtvrtek mezi 12:00 a 20:00. Platí pro místa v nadmořské výšce do 500 metrů. Hrozí přehřátí a dehydratace, lidé by měli víc pít neslazené nealkoholické nápoje a minerálky a omezit fyzickou zátěž zejména v poledních a odpoledních hodinách. Meteorologové opakovaně varují před ponecháním dětí a zvířat na přímém slunci nebo v zaparkovaných autech.

Zvýšené riziko požárů hrozí ve čtyřech moravských krajích do páteční půlnoci. Lidé by podle výstrahy neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, odhazovat cigaretové nedopalky nebo vypalovat trávu. Mají se řídit se místními vyhláškami a zákazy vydanými k suchu a riziku požárů.