Domácí i sexuální násilí jsou problém, shodli se politici v diskusi

Nejvyšší správní soud (NSS) v současnosti prohlašuje některá vládní nařízení související s koronavirem za protizákonná. Jiří Mašek (ANO) se v tomto ohledu domnívá, že ve stát, který takovým způsobem funguje, lze mít důvěru. „My jsme se dostali do situace, kterou jsme nikdy nepotkali. Je to něco úplně nového. Nebyli jsme na to připraveni, nebylo na to připravené zdravotnictví a ani justice,“ řekl. Co se týče pandemického zákona, zástupce komunistů Zdeněk Ondráček poznamenal, že jeho strana pro tuto normu nehlasovala. „My jsme řekli, že ten zákon pouze obchází stav nouzového stavu,“ uvedl s tím, že pandemický zákon podle něj nic nevyřešil. „Je to v podstatě taková měkčí verze nouzového stavu,“ řekl. V té souvislosti osočil hejtmany, že jakmile měla přejít zodpovědnost na ně, tak prosili vládu, ať vyhlásí nový nouzový stav. Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) podstata pandemického zákona zbytečná nebyla. „Problém je přece na ministerstvu zdravotnictví. Pandemický zákon jasně říká, že každé jednotlivé opatření musí být řádně zdůvodněno,“ uvedl. Kdyby to tak bylo, domnívá se, že opatření by nebyla rušena.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se vymezil vůči slovům Ondráčka a zdůraznil, že hejtmani a hejtmanky odvedli v době pandemie skvělou práci. „Naopak vzdorovali vládnímu chaosu. Oni byli těmi, kdo zajistili v rámci jejich krajů očkování - opět mnohokrát navzdory této vládě,“ řekl. Radek Koten z SPD směrem k postupu vlády během pandemie poznamenal, že jeho hnutí od samotného počátku říkalo, že kabinet měl postupovat podle tehdy platného zákona o veřejném zdraví. „Tam by to potom bylo řešeno na místní úrovni, tedy krajské hygienické stanice by nevytvářely plošná opatření, ale jenom opatření v těch regionech, které by byly nějakým způsobem postiženy,“ řekl. Helena Langšádlová (TOP 09) zase zmínila, že jedním z aspektů, ve kterých vláda selhala, je komunikace. Podle ní se nejedná pouze o komunikaci v běžné rovině, ale i ve strategické, která by měla reagovat na šíření dezinformací. „Výsledkem toho je, že tady podle průzkumu, 20, 25 procent lidí uvěřilo některým z dezinformací,“ podotkla. Výběr nového nejvyššího státního zástupce Jana Černochová (ODS) v části debaty, která se týkala justice, připomněla, že Česko teď stojí před tím, kdo nahradí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. „Je v zájmu nás všech, tedy i zástupců vládní koalice, aby to byl člověk, který má nějaké renomé, který nebude zpochybňován,“ uvedla s tím, že doufá, že v případě, pokud by jej vybírala současná vláda, tak o něm nepůjdou zvěsti, že si jej vybral premiér Andrej Babiš (ANO), aby zametl jeho kauzu pod koberec. Výběr tak významné pozice by se podle ní měl odložit až na podzim. S tím souhlasí také zástupce Pirátů Jan Lipavský. „Dává to smysl, ten tlak na nejvyššího státního zástupce jsme viděli od ministryně (Marie) Benešové opakovaně a ty otazníky zde visí,“ poznamenal. „Legitimita nejvyššího státního zástupce je pro fungování celé soustavy státního zastupitelství naprosto klíčová,“ dodal. „Myslím si, že vláda, pokud bude chtít navrhnout nového nejvyššího státního zástupce, tak bude postupovat tak, aby ta její volba nevyvolala - podle mého názoru - reakce, které si sama nepřeje. Takže předpokládám, že ten postup bude volit takto,“ domnívá se Antonín Staněk, který je poslancem vládní ČSSD.

Domácí násilí jako problém Pokles kriminality v posledních letech si Radek Koten (SPD) vysvětluje tím, že policie funguje poměrně efektivně. „Navíc se navýšily počty policistů u Policie ČR. Byla reorganizace. Máme Národní centrálu proti organizovanému zločinu,“ uvedl a připomněl metanolovou aféru, kdy podle něj policisté zapracovali velmi dobře. Co se týče naopak (v souvislosti s pandemií) rostoucího trendu domácího násilí, je podle něj nutné, aby ho oběti hlásily. Stejně tak by měly učinit i oběti sexuálního násilí. „Zaprvé si myslím, že v případě domácího násilí, ať už proti ženám, dětem, v některém případě i proti mužům, je potřeba změnit celospolečenský náhled. Přiznat si, že ten problém v naší společnosti existuje a vymanit se z divného pohledu, že přeci co se děje za domácími zdmi, je věcí rodiny,“ poznamenal Vít Rakušan (STAN). Dodal, že primárně by se s tím mělo bojovat výchovou. Pachateli jsou mnohdy i děti. Snížení trestní odpovědnosti by ale nebylo řešením, domnívá se Helena Langšádlová (TOP 09). „Na místě je pracovat s rodinami, dát jim podporu,“ uvedla. Jako je zvykem, že jsou zde služby pro seniory či pro lidi se zdravotním postižením, tak by se podle ní v tuzemsku měly více rozvinout služby pro rodiny, které nezvládají plnit svoji roli tak, aby děti nejenom vyrůstaly v bezpečném prostředí, ale aby i ony samy dospěly v dobré lidi.