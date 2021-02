Dávat do pandemického zákona bianco šeky není možné, řekla Dostálová. Podle Baxy lidé potřebují jistotu

Na kompenzacích v pandemickém zákoně zatím vláda s opozicí shodu nenašla. „Já jsem moc ráda, že jsou všechny strany připraveny se dohodnout. Myslím, že i mediální vyjádření všech aktérů spějí k tomu, že zítra ráno se bude řešit zejména to odškodnění. Není možné dát do zákona nějaké bianco šeky, musí to být odrazem toho, jaké postižení tam je,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Dostálová připomněla, že debata se týká toho, zda se budou kompenzace vyplácet podle tržeb a ušlého zisku nebo na základě nákladů. „To jsou opravdu dvě rozdílné věci. Já si myslím, že každé to opatření by mělo jít rovnou i s kompenzačním bonusem,“ dodala s tím, že to bude předmětem čtvrteční debaty.

Okamura: Vyhlašování opatření bez zdůvodnění je možné jenom v nouzovém stavu

Předseda SPD Tomio Okamura ale nesouhlasí s názorem Dostálové, že mezi vládou a opozicí je snaha dohodnout se. „My jsme navrhovali konkrétní tři návrhy, které ovšem nebyly zapracovány,“ uvedl s tím, že v návrhu byla vložena věta, že „vláda má povinnost zároveň s opatřeními navrhnout kompenzace“. „To se tam právě neobjevilo, tam se objevilo, že stát nahradí škodu, neboli dodatečně,“ řekl.