Doba odhaluje velké charaktery, soudí kardinál Duka

Již druhý půst v koronavirové době nám připominá, že člověk není ani všemohoucí ani vševědoucí, ale že je pozván k tomu, aby spoluvytvářel veliké společenství s Bohem, uvedl kardinál.

Dodal, že na rozdíl od loňského prvního kroku, který jsme udělali dobře, nyní do určité míry parazitujeme na současné situaci. A to nejen politici. „I do medicíny se vloupává komerce, konkurence, i proto se cítíme frustrováni,“ uvedl příklad.

Role autorit v dnešní době

Podle Duky by měli více hovořit lékaři-specialisté, ale měli by se více dohodnout, protože žádný lék, žádné očkování není stoprocentní a mívá vedlejší účinky. „Měla by tam být pokora a neměli bychom hledat politický či společenský profit ze situace.“

Arcibiskup věří, že za rok bude část lidí pevnější a víc otevřená. Někomu však bude restart a resocializace trvat delší dobu. Upozornil rovněž, že někteří si různá zranění ponesou delší dobu, a to i ta, ke kterým by nemuselo dojít, kdybychom vůči nim byli více empatičtí, pozorní.

Kardinál má za to, že virus porazí společně víra a věda. „Víra bez poznání není vírou, to se zvrhne ve fanatismus, který pak nemůže člověku pomáhat. Naopak pokud by věda existovala bez jakékoliv víry, tak se stane jen technikou, technikálií, která nepomůže.“