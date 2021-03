Teď chceme očkovat ve velkých centrech, potom spoléhat na praktické lékaře, shodují se primátoři

přehrát video Tomáš Macura, Markéta Vaňková a Zdeněk Hřib v Otázkách Václava Moravce

Za 14 dní – 28. března – skončí nouzový stav. Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) by si přál, aby se následný vývoj řídil podle dat o epidemii, a kdyby Poslanecká sněmovna našla společný konsenzus. „Jestli se to bude jmenovat nouzový stav, nebo to bude nějaký jiný režim, to v tuto chvíli nevím, jsem si ale jist, že k zásadnímu rozvolnění nebudou podmínky,“ říká Macura. „Doufám, že se to nedozvíme na poslední chvíli, jak bývá u vlády zvykem. Byla bych ráda, kdyby lidé mohli více používat svůj selský rozum a osobní odpovědnost,“ uvádí primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Například zákaz návštěv v rámci rodiny podle ní není úplně nezbytný. Vadí jí také, že jako primátoři dostávají informace o nových opatřeních pozdě. „Jsme na tom podobně jako kolegové, nemáme žádné informace o tom, co se bude dít,“ reaguje primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Primátor Ostravy Macura pochybuje, že v tuto chvíli vláda nebo ministerstvo zdravotnictví má jasno, co se bude po skončení nejpřísnějších opatření za týden dít. Vlna epidemie se v současnosti přesouvá ze západu na východ republiky. „I my jsme v sobotu museli ohlásit vyčerpání intenzivních lůžek,“ uvádí Macura. V nemocnicích ale podle něj ještě mají prostor změnit ostatní oddělení na covidová. V současnosti ale v Ostravě stále přijímají pacienty z jiných regionů. Podle primátorky Brna Vaňkové je nyní v nemocnicích situace hraniční. „Máme takový výhled, že následujících 14 dnů bychom to měli zvládnout, místa v nemocnicích prozatím jsou, a to i na JIPkách, i když jich není moc,“ popisuje Vaňková. Město může také využít pomoci z Rakouska. V záloze má i provizorní nemocnici na brněnském výstavišti. Primátor Zdeněk Hřib uvádí, že Praha už je i na základě epidemického skóre PES za největší vlnou nákazy. Problém má ale s nedostatkem volných JIPových lůžek. „Dohromady je nyní v Praze a Středočeském kraji volných nějakých 15 lůžek,“ přibližuje Hřib. Mělo by to být mezi pěti a šesti procenty kapacity.

Omezení pohybu „Po 21. březnu se můžeme bavit o úpravě hranic, které znemožňují lidem jít do přírody, ale to je tak všechno, opravdu musíme vydržet do Velikonoc,“ říká člen Rady vlády pro zdravotní rizika a epidemiolog Petr Smejkal. Rozvolnění volnočasových aktivit by uvítal primátor Macura. „Musí to být podloženo pozitivním vývojem,“ myslí si. Středočechy podle Hřiba trápí, že nejsou přidruženi k Praze. Administrativně by jim to pomohlo, mohli by si nakoupit na území Prahy, jak je to například v případě okresu Brno-venkov. Společně s Macurou se Hřib shoduje na tom, že by lidé nemuseli nosit roušku například při venčení psa v parku. Právě nošení roušek na veřejnosti bylo v posledních dnech zdrojem některých konfliktů mezi policisty a lidmi páchajícími přestupek. Všichni primátoři přítomní v OVM se shodují, že pokud není jiná možnost, tak strážníci musí chránit zdraví ostatních občanů i ostřeji.

Postup očkování Primátor Hřib se v posledních dnech dostal do sporu s ministerstvem zdravotnictví, když kritizoval pomalé tempo očkování v Praze. Vakcíny měly podle něj příliš dlouho ležet ladem. „Vycházel jsem z oficiálních čísel, která jsou dostupná ve vládním systému a tento týden v pondělí bylo v Praze 15 tisíc dávek vakcín,“ říká Hřib. Podle primátora postupuje dobře očkování v domovech pro seniory. „Když to měl na starosti kraj, tak to fungovalo bez problému,“ hodnotí svoji práci. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale podle něj celorepublikovou koordinaci očkování nezvládá. Největší problém vidí v tom, že zatímco jinde roste rychlost očkování, tak v Praze je tempo stejné, protože ho zde organizuje stát. Primátor Macura je rád, že se v Ostravě očkování rozjíždí. „Očkujeme asi čtyři tisíce dávek denně, v sobotu to byly dva tisíce, pomohlo nám otevření očkovacího centra na ostravském výstavišti,“ vysvětluje Macura. Počítá s tím, že během dubna kapacitu očkování zdvojnásobí a v květnu ztrojnásobí. V Brně se velkokapacitní očkovací centrum otevřelo jako první v republice už 11. ledna. „Nevnímám, že bychom měli v Jihomoravském kraji nevyočkované vakcíny, skutečně probíhá spolupráce mezi koordinátorem, krajem a městem,“ hodnotí Vaňková. Myslí si, že do dalších měsíců a let by se nemělo primárně očkovat v nemocnicích. „Třeba ve Vídni očkování převzala humanitární organizace a to je ta cesta, nebude nezbytné, aby kromě výstaviště fungovala v ostatních nemocnicích očkovací centra,“ navrhuje Vaňková.