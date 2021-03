Česko už využilo milion dávek vakcín. Rychleji by se k očkování mohli dostat někteří policisté či hasiči

Policisté jsou nyní častěji vystavováni kontaktům s dalšími lidmi, například při kontrolách na hranicích okresů. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) to považuje za argument, proč by se měli co nejrychleji očkovat. Stejně se má podle něj postupovat i u hasičů.

„To nijak nezatíží očkovací systém, nikdo nebude předbíhán, protože ministerstvo vnitra má vlastní zdravotnická zařízení. Měli bychom se pohybovat do 30 tisíc dávek,“ řekl ministr.

Nyní je nejvíce nakažených policistů od počátku epidemie

Na jejich vyčlenění se podle Hamáčka dohodla Rada vlády pro zdravotní rizika. Část policistů i hasičů už očkovaná byla například při zátěžových testech na očkovacích místech.

Počet nakažených policistů je nyní nejvyšší od začátku epidemie koronaviru v Česku. Aktuálně je nakaženo covidem přes tisíc příslušníků policie, v karanténě jich je 713. Celkem slouží v Česku u policie přes 40 tisíc policistů.

Strážníci pak stojí o co nejrychlejší doočkování těch, kteří jsou v ulicích. „Fyzicky manipulují s lidmi, o kterých vůbec netuší, jakou mají zdravotní historii. Kromě toho si nás volají i sociální pracovníci a zdravotníci k lidem, u kterých je podezření na covid nebo onemocnění potvrzené,“ zdůvodnil požadavek mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že od dubna se v očkovací strategii počítá i s některými částmi infrastruktury. Dodal ale, že „k žádné zásadní změně očkovací strategie nedochází a prioritní je stále věk“.

Od dubna se budou očkovat i lidé mladší 70 let. Ministerstvo upřesní, která věková skupina

Blatný rovněž uvedl, že Česko neplánuje zastavit očkování proti covidu-19 vakcínou AstraZeneca. Zatím údajně nic nenasvědčuje tomu, že by se prokázala podezření na vážné nežádoucí účinky spojované s touto látkou. Používání látky mezitím zakazují evropské země a před dalšími vedlejšími účinky varuje Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Největší podíl očkovaných je mezi seniory nad 80 let a zdravotníky, následují klienti a pracovníci sociálních služeb a dále lidé mezi 70 a 79 lety.

Začátkem dubna by se pak mělo očkování otevřít i lidem mladším sedmdesáti let. Jak přesně bude skupina definovaná, ještě ministerstvo zdravotnictví nesdělilo.