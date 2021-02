Jednání o nouzovém stavu pokračuje, konečné rozhodnutí učiní vláda odpoledne

Kraje by také chtěly, aby se Babiš sešel se zástupci opozičeních stran. „Aby bylo zřejmé, že přijaté resumé bude akceptováno i Sněmovnou a nedojde k jeho napadení, a bude projednán pandemický zákon, jenž by měl nahradit stávající krizový, který je v tuto chvíli spíše politickou fraškou než účelnou legislativou,“ upřesnil Červíček. Premiér ale zatím nechtěl s opozicí jednat dříve než v příštím týdnu.

Nejspíše to bude opět nouzový stav, i když formálně „nový“, vyhlášený na základě žádosti hejtmanů, a ne znovu prodloužený „starý“ platný již od loňského října. S jeho prodloužením nesouhlasila Poslanecká sněmovna, opozice argumentovala tím, že podle ní lze opatření s řádným zdůvodněním vyhlásit i bez nouzového stavu na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a dalších zákonů. To však vládní politici popírají a tvrdí, že by taková opatření byla méně účinná.

Kromě vyhlášení celostátního nouzového stavu se v sobotu hovořilo o možnosti, že by jej vláda vyhlásila pouze pro kraje, které o něj požádají, pokud se Babiš nedohodne na podmínkách se všemi hejtmany. Před tím varoval pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), podle nějž je „vícerychlostní boj s epidemií“ nepředstavitelný.

Žádost hejtmanů nestojí nad ústavou, varoval Wintr

Premiér Babiš ujistil, že podle vládní analýzy by bylo vyhlášení nového nouzového stavu právně v pořádku. Z vyjádření některých ústavních právníků ale vyplývá, že by vyhlášení nouzového stavu pouze v krajích, kde je epidemická situace nejhorší, mohlo být přijatelnější než nový celostátní nouzový stav vyhlášený vzápětí po skončení nouzového stavu, jehož prodloužení neprošlo ve sněmovně.

Jan Wintr či Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy by vnímali vyhlášení nového nouzového stavu ve stejné podobě, jakou měl ten dosavadní, za obcházení sněmovního rozhodnutí, a tedy i ústavního pořádku.

„Teď by to bylo obcházení ústavního zákona o bezpečnosti. Navíc je možné upravit zákony tak, aby lépe sloužily,“ míní Kysela. Podle Wintra lze nový nouzový stav vyhlásit, až pokud nastane nová situace, tedy například zhoršení pandemie. Míní, že sice vyhlášení na žádost hejtmanů je možné, ale vyplývá to z krizového zákona, který je ale běžným zákonem a nikoli ústavním. „Tato procedura nemůže obcházet ústavní pravidlo, že prodloužit nouzový stav lze pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny,“ řekl Wintr.

V případě nouzového stavu na části území vyhlášeného na přání hejtmanů by to mohlo být jiné. „Připouštím, že nouzový stav vyhlášený jen v některých částech země je v jistém smyslu nový nouzový stav, byť pokud by byl nesen stejnými důvody, že to je zase kvůli pandemii, tak by vypadal jako pokračování,“ uvedl Wintr, byť zdůraznil, že „je to na hraně“.