PES se po měsíci vrátil na nejvyšší stupeň, nakažených je příliš mnoho. V nemocnicích je ale nejméně lidí od prosince

Po sobotě se počet lidí, kteří se za poslední dva týdny nakazili koronavirem, zvýšil z 954 na 964 na sto tisíc obyvatel. To stačilo ke zvýšení rizikového indexu PES o čtyři body na 77, tedy nad hranici pátého stupně. Pod ní byl PES od 14. ledna. Pro to, jaká platí opatření, zvýšení rizikového indexu nic neznamená, vláda je za měsíc, kdy odpovídal čtvrtému stupni, nezmírnila s odkazem na vysoký počet hospitalizovaných lidí.

Právě množství hospitalizovaných je ale po sobotě na letošní nejnižší hodnotě. Podle údajů ministerstva zdravotnictví leží v nemocnicích 5456 lidí nakažených covidem-19. Méně hospitalizovaných bylo naposledy 27. prosince.

Neznamená to však, že by se razantně zlepšila situace v nemocnicích v nejhůře zasažených regionech. V Karlovarském i Královéhradeckém kraji je volná pouze desetina lůžek a v Karlovarském kraji zbývá jen pět lůžek intenzivní péče. V Praze je podle údajů ministerstva zdravotnictví volných 68 lůžek intenzivní péče, z nich ale pouze šest je určeno pro pacienty s covidem-19. Vzhledem k podstatně vyšší celkové kapacitě je navíc nyní podíl volných lůžek intenzivní péče v Praze stejně nízký jako v Karlovarském kraji – šestiprocentní.

Denní počty nakažených navíc rostou. V sobotu jich přibylo 5118, tedy o 299 více než předchozí sobotu. Počet provedených testů byl srovnatelný jako minulou sobotu, podíl pozitivity se přiblížil 32 procentům. Počty nově nakažených rostou – byť jen mírně – třetím týdnem. Z posledních sedmi dnů bylo méně nakažených než o týden dříve pouze v neděli a ve středu. Naopak v úterý překročil denní počet nakažených 10 tisíc.

Poněkud rychleji pokračovalo v posledním týdnu očkování. Denní počet podaných vakcín ve čtvrtek poprvé překročil 20 tisíc, celkem jich zdravotníci do soboty aplikovali přes 447 tisíc a 161 809 lidí již dostalo obě dávky.

Hranice s Německem obsadili policisté, do karantény musí téměř každý, kdo je překročí

Na pátý stupeň se však PES vrátil v den, kdy se zpřísnil režim na hranicích s Německem. Zcela bez omezení je nemůže překročit již nikdo, ani tranzitující cestující či řidiči mezinárodní dopravy – ti potřebují negativní test.

Karanténa hrozí i přeshraničním pracovníkům, výjimky platí pro zdravotníky, v Sasku ještě pro pracovníky v zemědělství, zatímco v Bavorsku stanovila vláda výjimku pro ty, které považují jejich zaměstnavatelé za nezbytné. Všichni ostatní musí po příjezdu do Německa do karantény, v Sasku je čtrnáctidenní, v Bavorsku desetidenní s možností zkrácení na polovinu podstoupením testu s negativním výsledkem.

Obnovení kontrol na hranicích s Českou republikou bylo nevyhnutelné. Prohlásil to saský premiér Michael Kretschmer, který vyjádřil velké obavy z dění v Česku poté, co parlament neprodloužil nouzový stav. „Až do nynějška jsme v posledních týdnech měli společné pochopení. Zdá se ale, že v České republice je to nyní jinak,“ řekl Kretschmer. Zdůraznil, že není možné, aby na jedné straně hranice byly uzavřené školy a obchody a aby byl zásadně omezen život veřejnosti, zatímco na druhé straně začíná „večírek“. Reagoval tak na to, že parlament v Česku neprodloužil nouzový stav, který tak v neděli skončí. „Čelíme extrémní hrozbě,“ dodal.