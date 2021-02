Německo zavede od neděle stálé kontroly na hranicích s Českem

Opatření se bude týkat především pendlerů, překračovat hranice budou smět zřejmě jen pracovníci v kritické infrastruktuře, jako jsou zdravotníci či dopravci zboží. Další informace je možno získat na stránkách českého ministerstva zahraničních věcí.

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka k očekávanému zpřísnění režimu pro Česko již ve čtvrtek řekl, že je to pro něj déjà vu. „Připomíná mi to návrat do března roku 2020,“ řekl Kafka. Loni na jaře kvůli pandemii česká vláda k rozčarování Německa uzavřela hranice. „Doufám, že se nám podobně jako loni na jaře podaří postupně dostat se blíže k normálu,“ dodal.

Spolu s Českem je na aktualizovaném německém seznamu i Slovensko a s několika výjimkami i rakouská alpská oblast Tyrolsko.