Nouzový stav by mohl platit jen v krajích, které požádají, plánuje Babiš. Asociace krajů chce širší jednání

Asociace krajů vyzvala k jednání o dalším postupu při řešení pandemie koronaviru v České republice s vládou i s opozicí. Předseda asociace a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) zdůraznil, že situace „vznikla nedohodou vlády a opozice v Poslanecké sněmovně“. Lídři opozičních stran ujistili, že jsou k jednání připraveni. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale zapojit opozici do vyjednávání nechystá, to podle něj připadá v úvahu až v příštím týdnu. Otázku nouzového stavu podle něj musí vyřešit vláda a hejtmani. Chce, aby bylo jasno do večera. Představa vládních politiků je taková, že kraje požádají o vyhlášení nového nouzového stavu a vláda jim vyhoví.

Mezi hejtmany však není shoda na tom, zda mají vládu požádat o vyhlášení nového nouzového stavu. Liberecký hejtman Martin Půta (SLK) upozornil, že někteří ústavní právníci považují případné vyhlášení nového nouzového stavu – byť na žádost hejtmanů – za protiústavní. „Není stále pozdě na jednání zástupců vlády, parlamentních stran a Asociace krajů o nějakém řešení,“ poznamenal Půta. Půtovi ani Kubovi se nelíbí, že by nakonec klíčové rozhodnutí, které by se v budoucnu mohlo ukázat jako právně problematické, měli učinit zrovna hejtmani. „Máme být těmi, kteří během 48 hodin rozhodnou, jestli je, nebo není třeba nouzový stav. Jako hejtmani jsme na odpovědnost připraveni, ale toto je systémově nesprávné řešení, zvlášť ve chvíli, kdy řešíme pandemii, která není ničím nová a trvá řadu měsíců,“ uvedl Martin Kuba. Někde nouzový stav, jinde ne? Netolický žádá jednotný postup Premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že až pokud by byl nový nouzový stav vyhlášen, připadalo by v úvahu jednání s opozicí. „Čas do dalšího schválení sněmovnou využijeme k jednání s opozicí a k dohodě v zájmu ochrany zdraví a životů našich občanů,“ uvedl. Pokračujeme v jednání s hejtmany. Doufám, že všichni požádají vládu o nouzový stav podle krizového zákona a na základě toho vláda vyhlásí nový nouzový stav. Čas do dalšího schválení Sněmovnou využijeme k jednání s opozicí a k dohodě v zájmu ochrany zdraví a životů našich občanů. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 13, 2021 V úvahu však připadá i to, že by vláda vyhlásila nouzový stav pouze pro některé kraje – které o to požádají. Jasně pro vyhlášení nouzového stavu se vyslovili hejtmani reprezentující vládní strany – moravskoslezský Ivo Vondrák (ANO), zlínský Radim Holiš (ANO), ústecký Jan Schiller (ANO) a pardubický Martin Netolický (ČSSD). V krajích, které nepožádají, by podle Babiše platila opatření vyhlášená na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. „Kompetence jsou tam úplně jiné než u nouzového stavu,“ zdůraznil přitom premiér. Hejtman Netolický zdůraznil, že si nedovede představit, že by kraje nepostupovaly jednotně. „Nedovedu si v ČR představit vícerychlostní systém boje s epidemií,“ poznamenal. Odmítl srovnání s Německem, kde se opatření v jednotlivých spolkových zemích liší, protože země nejsou protějškem českých krajů. „Musíme hledat cesty, proto jsme byli zvoleni, a ty cesty musí být pokud možno společné,“ dodal Netolický. Martin Kuba však v podvečer dodal, že zatím není dohoda, zda kraje o nový nouzový stav požádají hromadně, nebo požádají jen některé z nich. Že by v každém kraji byl jiný režim, není pro něj nepředstavitelné. „Každý má v kraji jinou situaci. Zatímco v Jihočeském kraji je relativně dobrá, v Karlovarském kraji je velmi špatná,“ dodal.