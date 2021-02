Sněmovna jedná o nouzovém stavu. Jeho konec by nás stál mnoho, varuje Blatný

Vláda požádala o souhlas dolní komory s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do úterý 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Je na něj vázána drtivá většina vládních opatření k omezení šíření covidu-19. Pokud by nepokračoval, od pondělí by to znamenalo otevření obchodů, služeb či nemožnost omezovat shromažďování lidí.

V případě neprodloužení by podle ministra zdravotnictví Blatného mohla být do dvou týdnů situace ve většině nemocnic v Česku stejně závažná jako nyní v Chebu – a Česko by se podle Blatného muselo pravděpodobně po nějaké době k nouzovému stavu vrátit.

„Bude nás to ale všechny stát daleko více, a nejen peněz. Ve chvíli, kdy se nám nepodaří dohodnout na nouzovém stavu, je to na odpovědnosti nás všech,“ konstatoval ministr. „Jeho ukončení bude znamenat kolaps našeho zdravotnictví. Podle našeho názoru by nastala katastrofa,“ varoval ve sněmovně i premiér Andrej Babiš (ANO).

Bez podpory

Aktuální žádost je v pořadí šestá, jenže zatímco v minulých případech podpořili kabinet poslanci KSČM, nyní pro žádost stejně jako ostatní opoziční strany hlasovat nechtějí. Ve sněmovně dopoledne probíhalo jednání premiéra a předsedů parlamentních stran, které se snažilo najít kompromis.

Opozice totiž už před jednáním deklarovala, že prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Kromě ODS, lidovců a TOP 09 se tak ve čtvrtek vyjádřili i Piráti a Starostové. „Jediné, co by skutečně pomohlo naší zemi, aby se dala pandemicky řídit, je, aby se stáhnul naprosto do pozadí demokraticky zvolený, ale naprosto chaotický premiér,“ sdělila místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.