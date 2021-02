Plaga plánuje návrat žáků do lavic. Podle poslankyně KSČM se resort nesnaží, Klaus kritizuje zavření škol

Klaus mladší i Aulická Jírovcová potvrdili, že ve čtvrtek nezvednou ruku pro prodloužení nouzového stavu. „Nejde o nouzový stav, je to stav apatie a čekání a nemá naši podporu,“ řekl za Trikolóru předseda hnutí. Ministr školství přesto doufá, že zákonodárci nakonec vládní žádost vyslyší: „Pokud by nouzový stav prodloužen nebyl, byla by to veliká komplikace,“ obává se Plaga.

Doufá, že politická shoda panuje alespoň na otevírání českých škol. Místopředsedkyně komunistického poslaneckého klubu potvrzuje, že zejména mladší žáci se musí vrátit do lavic, a podotýká, že děti do deseti let představují minimální epidemické riziko. „Situace je vyhrocená, děti potřebují do školy. Můžu chápat ministerstvo ze všech stran, že se snaží, ale my jsme tu snahu doteď neviděli,“ kritizuje ovšem Plagův úřad.