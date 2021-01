Plaga zrušil maturitní slohy. Didaktické testy budou, ale studenti na ně dostanou více času

profilová část – ústní (plánována 16. 5.–10. 6.): prodloužena do 25. 6.

profilová část – praktická (plánována 1. 4.–10. 6.): prodloužena do 27. 8.

Letošní maturity měly podle původního harmonogramu začít slohovými pracemi 1. dubna a skončit profilovými zkouškami nejpozději 10. června. Ani jeden termín již neplatí, maturity začnou až 3. května didaktickými testy. Před nimi maturanti nic psát nebudou. „Jsou zrušeny slohové práce, to znamená, slohové práce z českého a cizího jazyka nebudou v jarním termínu,“ řekl ministr školství Robert Plaga. Maturitní slohy zrušil ministr druhý rok v řadě, nepsaly se již loni, kdy maturitám rovněž předcházelo období s distanční výukou.

Ačkoli i premiér Andrej Babiš (ANO) vyzýval ke zrušení didaktických testů, ty se letos uskuteční, studenti ale budou mít drobnou úlevu – u jazyků dostanou deset minut navíc, u matematiky čtvrt hodiny navíc k jejich vyplnění. Podle Plagy nebyl ke zrušení testů důvod ani v nynější situaci, kdy se studenti mnoho měsíců učí na dálku.

„Didaktické testy tvoří minimum pro všechny. Je to minimální úroveň garantovaná státem a je možné připravit se na ni distančně,“ zdůvodnil ministr. Větší úlevu dostanou maturanti ze středních zdravotnických škol, kteří místo přípravy ve školách pomáhají v nemocnicích zvládnout pandemii covidu-19. I oni budou muset testy absolvovat, ale dostanou dva opravné termíny místo jednoho.

Profilovou část maturit budou moci ředitelé středních škol vyhlásit téměř v jakýkoli červnový termín. „V profilové části umožníme ředitelům škol, aby upravili formu zkoušky, a zároveň jsme se rozhodli, že bude prodlouženo období až do 25. června. Pro praktické zkoušky bude období prodlouženo až do 27. srpna,“ avizoval Plaga.

Změní se i podoba závěrečných zkoušek učňů. Budou mít dvě části místo tří. Praktická zkouška bude povinná pro všechny, písemnou či ústní určí škola. I u učňovských zkoušek prodloužilo ministerstvo termín, kdy se mohou konat, a to do 31. srpna.

Rozhodující pro připuštění k maturitě nebo závěrečným zkouškám nebude hodnocení z druhého pololetí posledního ročníku, nýbrž již z prvního pololetí. Od února doporučil ministr zaměřit výuku jen na předměty ke zkouškám.

Volání po co největších úlevách i varování před znehodnocením maturit

O podobě maturit jednal ministr Plaga s učiteli a řediteli, zjišťoval také názory studentů. Podle zástupců středoškoláků by maturanti uvítali buď zrušení maturitních testů, nebo ústní části maturit. Zrušení didaktických testů podpořil i premiér. V neděli upřesnil, že by neměli test psát žáci středních zdravotnických škol, kteří místo výuky pomáhají v nemocnicích zvládat pandemii, považoval by však v tom případě za spravedlivé, aby je nepsali ani ostatní maturanti.