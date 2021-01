Babiš žádá Plagu, aby zrušil maturantům didaktické testy. Hlavně zdravotníkům, ale raději i ostatním

Podle předsedy vlády by bylo vhodné, aby nepsali didaktické testy žáci středních zdravotních škol, protože pomáhají v nemocnicích a pomáhali i na jaře. „Neměly by se dělat didaktické testy, měla by být školní maturitní zkouška v plném rozsahu, pět zkušebních předmětů,“ uvedl Babiš s tím, že o věci hovořil s ministrem školství Robertem Plagou.

Dodal, že pokud by se zrušily didaktické testy na jednom typu středních škol, mělo by ministerstvo učinit ještě další krok. „Bylo by ale spravedlivé, aby nebyly vůbec,“ míní Babiš.

Ministr Plaga by měl o přesné podobě letošních maturit rozhodnout v nadcházejícím týdnu. Počátkem ledna zjišťoval názory studentů na případné změny. Z ankety na sociálních sítích podle něj vyplynulo, že studenti by vzhledem k pokračující výuce na dálku nejvíce uvítali zrušení ústní části maturit, ale přáli by si i vypuštění státních maturitních testů nebo slohových prací.

Podobné byly i výsledky průzkumu České středoškolské unie, která reprezentuje studenty. Podle jejího předsedy Ondřeje Nováčka ukázal, že by maturantům nejvíc vyhovovalo zrušení maturitních testů nebo ústní části maturit. Mohli by tak získat více času pro přípravu nejen na ostatní části, ale i na přijímací zkoušky na vysoké školy, poukázal Nováček.

Ředitelská asociace je proti změnám

Naopak ředitelé škol považují za hlavní problém praktickou část zkoušek na středních odborných školách. Například předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová však před jednorázovými zásahy do podoby maturit varovala. „Nedomnívám se, že by bylo dobře, aby jeden nebo dva roky mělo maturitní vysvědčení menší cenu,“ zdůraznila.