Plaga: Státní část maturit je základní laťka, prestiž dodá pověst školy

(Ne)povinná matematika

Podle Plagy se ale při debatách o tomto tématu často mluví jen o termínech místo o obsahu zkoušky. „Pokud máme stejnou zkoušku pro všechny, tak musíme hledat to společné. A to je využitelnost matematiky pro budoucí život,“ upozornil ministr školství.

Přesto by podle Plagy měli záverečnou zkoušku z matematiky skládat všichni – a projekt by měl začít v jednom termínu bez ohledu na druh školy. „Je to varianta na stole. Možná dojdeme k tomu, že termín povinné maturity z matematiky pro gymnázia se posune na školní rok 2021/2022.“

Plaga: Přežiju, když u slohovek přimhouří učitel oko

Do konce února dokončí ministerstvo školství návrh, podle kterého se maturitní slohové práce začnou opět opravovat na školách, odkud studenti pocházejí. „Učitelé by mohli hodnotit slohy svých studentů za dva roky. Je to přidaná hodnota slohové práce, že ji hodnotí na té škole, kde člověk působí, protože centrální hodnocení slohovek je hodně formální. Jsem schopen žít s tím, že pedagog studentovi přidá – třeba půl stupně. Na pověsti maturanta to vůbec nic nezmění.“

Kompromis mezi množstvím informací a kreativitou

Podle studentů je ve školství potřeba – kromě zvyšování platů učitelů – ubrat z množství informací, které se probírají. A propojit to, co zbývá. „Musíme najít kompromis mezi kreativitou a kvantem informací v hodinách. Jako gymnazistovi mi říkají, že jsem budoucí elita a musím vědět všechno. Ale ono je to spíš tak, že všechno se vším souvisí a my bychom se měli učit myslet v souvislostech,“ zdůraznil student 3. ročníku Gymnázia Františka Palackého z Valašského Meziříčí Erik Zabrucký.

S tím souhlasí i ministr Plaga. „Nejde jen o to dostat informace ke studentovi, ale vyhodnotit, co je důležité. Stát by měl dát učitelům prostor – a metodicky podporovat ty, kteří si s tím neví rady. To je provázané i s platy, ředitelé mají mít možnost ocenit ty nejlepší,“ zdůraznil s tím, že průměrný hrubý měsíční plat učitelů dosáhl v loňském třetím čtvrtleté 33 900 korun. Letos už by to mělo být zhruba 39 tisíc.