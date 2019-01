Učitelé našli na lednové výplatnici průměrně 39 tisíc. Vláda se pře, zda má zvyšovat tarify nebo prémie

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že do roku 2021 vzroste průměrný plat učitelů minimálně na 150 procent jejich průměrné mzdy z roku 2017. Tedy aspoň na 45 342 korun hrubého měsíčně. Tento závazek podle Babiše stále platí a kabinet má pro svůj plán podporu všech parlamentních stran.

Všem stejně nebo dobrým víc

Spor se však vede o to, jak velkou míru autonomie budou mít v rozdělování peněz na platy ředitelé. „Rok 2020 chceme navýšit o 15 procent s tím, že tarif by měla být půlka a půlka by měla být pohyblivá složka. Protože my skutečně chceme, aby ředitelé škol měli podstatně větší kompetence,“ navrhuje Babiš.