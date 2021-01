Plošné testování žáků uhradí veřejný rozpočet. Učitele zatížit nesmí, řekl Plaga

Plaga dříve uvedl, že plošné testování by mohlo na školách začít v řádu týdnů. „Je to o tom, že testy, které se teď objevují, by umožnily samoodběr studentů,“ prohlásil v neděli ministr. Dovolovaly by odběr slin místo výtěru nosu.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana není v současné době možné ještě více zatěžovat učitele. Oba politici se zároveň shodli, že by testy měly být stejně spolehlivé jako PCR testy. Ministerstvo školství by podle Plagy mělo mít v řádu týdnů výsledky studie, která se zabývá přenosem nemoci covid-19 na školách. Zahraniční studie si podle ministra často vzájemně odporují.

Dodal, že jsou teď na školách nastavena striktní opatření proti šíření koronaviru. Plaga zopakoval, že hlavní slovo v rozhodování o tom, kdy se žáci a studenti do škol vrátí, bude mít ministerstvo zdravotnictví. Se současným ministrem Janem Blatným (za ANO) se ministrovi podle jeho vyjádření zatím komunikuje lépe než s jeho předchůdci.

Do škol může nyní chodit zhruba 216 tisíc žáků prvních a druhých tříd, 27 tisíc žáků speciálních škol a 365 tisíc dětí ve školkách. Návrat dalších ročníků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení, řekl Plaga. Kdy by se mohli do lavic vrátit alespoň žáci a studenti posledních ročníků, kteří podle expertů potřebují prezenční výuku nejnaléhavěji, zatím stále není jasné.