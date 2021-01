Vláda ve čtvrtek probere další zpřísnění opatření proti koronaviru

Místo případného rozvolnění opatření bude vláda ve čtvrtek jednat o dalším zpřísnění restrikcí. Ministerstva předloží své návrhy, řekl na brífinku premiér. Uvedl, že není prostor na rozvolňování, naopak je třeba zvážit, jak dosavadní opatření vymáhat či zpřísnit. „Nemůžeme si dovolit rozvolňování při takových číslech,“ reagoval na nárůst nově potvrzených nákaz v tomto týdnu.

„Budeme spíš řešit zpřísňování opatření, pravděpodobně se nacházíme v situaci, kde lidi, kteří opatření dodržují, jsou naštvaní a mají pocit, že je stát nedostatečně vymáhá. Potom jsou tu lidi, kteří je nedodržují a ti jsou naštvaní, že děláme opatření,“ uvedl premiér. Ve čtvrtek podle něj vláda bude jednat o tom, jak epidemii „řešit lépe“.

Režim ve školách se nemění

Plaga dopoledne ve sněmovně řekl, že v případě úvah o závěrečných ročnících základních a středních škol bude záležet na tom, jak vývoj epidemie posoudí ministerstvo zdravotnictví. Podle něj by se v únoru mohlo do škol vrátit víc žáků, pokud by se ve školství začaly využívat takzvané kloktací testy na covid-19.



Podle Plagy bude vše záležet na tom, jak se podaří vyřešit logistiku. Poukázal na to, že v každém ročníku je přibližně 100 tisíc dětí, středních škol je kolem 1200 a základních škol zhruba 4200. Třeba v případě středních škol, jejichž zřizovateli jsou většinou kraje, by podle něj na zajištění testování ve školách měla spolupracovat územní samospráva s centrálními složkami státu a případně Ústředním krizovým štábem.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že závěrečné ročníky základních a středních škol by se mohly vrátit do lavic i při současném nejpřísnějším pátém stupni opatření proti covidu-19. Odkdy by to mělo být, měl zvážit v tomto týdnu.