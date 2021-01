Havlíček navrhne otevření skiareálů od pátku, má pro ně manuál

Podle ministra Havlíčka by se s otevřením neměla zhoršit epidemická situace v zemi. Naopak by to mohlo umožnit přežít provozovatelům.

Kabinet minulý pátek schválil pokračování nouzového stavu do 14. února a spolu s tím prodloužil stávající opatření, vedle jiného nechal uzavřená zimní střediska. Skiareály mohly v nové zimní sezoně zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. Ztráta kvůli uzavření činí do 10. ledna podle Asociace horských středisek jednu až 1,2 miliardy korun.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že z epidemického hlediska nevidí problém ve fungování vleků a pohybu po sjezdovkách, ale nesmí to podle něj znamenat výrazné zvýšení mobility po Česku.

Ubytovací zařízení, která mohou nyní sloužit jen hostům na služebních cestách, nesmějí být podle něj zneužívána pro rekreaci. S otevřením skiareálů se podle Blatného nedá počítat dřív než na přelomu měsíce.

V Česku je podle Havlíčka 450 lyžařských středisek, do státního rozpočtu ročně přinášejí zhruba 13 miliard korun. Zaměstnávají 45 tisíc převážně místních obyvatel.