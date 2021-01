Vleky nejezdí, vlekaři si zoufají. Přesto je na horách plno a vlaky i silnice sotva pobírají lidi

Do Krkonoš nebo do Beskyd ve čtvrtou lednovou sobotu kvůli špatnému počasí (větrnému, mlhavému a dokonce i deštivému) dorazilo málo lidí. S návaly se naopak potýkala Šumava. Ranní rychlík z Prahy do Železné Rudy přijel do Špičáku, což je jeho nejvýše položená stanice, zcela naplněný. Nepomohl ani posilový vůz, který České dráhy zařadily.

Že vleky na Špičáku nejedou, cestujícím nevadilo. Někteří šli pěšky, jiní měli běžky nebo boby. O stovky procent rostou podle obchodníků prodeje skialpových lyží, na kterých mohou lyžaři stoupat snáze než na sjezdových lyžích a sjíždět snáze než na běžkách. „Už nechceme sedět doma. Chceme si to užít, alespoň si svah párkrát vyjít a několikrát sjet,“ řekla cestující z rychlíku Lenka Vozková.

Telnické vleky zůstaly stát

Nával motorizovaných turistů zablokoval obce ve východní části Krušných hor – Petrovice a Telnici. Policie musela ucpané příjezdové silnice odpoledne zavřít. „Bohužel turisté nerespektují to, že silnice musí zůstat průjezdná, a často parkují své automobily po obou stranách komunikace,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Telnický lyžařský areál, který mimo jiné disponuje v českých podmínkách unikátní dvousedačkovou lanovkou s odpojitelnými sedačkami, původně plánoval, že ji i vleky v sobotu spustí. Jeho majitel upozornil, že ještě v pátek ráno platilo, že zákaz provozu končí týž den. Příprava na spuštění skiareálu však trvá déle než jediný den. V sobotu ráno přijeli i první lyžaři, ale žádné dopravní zařízení se u sjezdovek nerozjelo.

Podle provozovatele skiareálu Ivana Soukupa přijeli policisté a upozornili ho, že platí vládní usnesení zapovídající přepravu lidí za účelem lyžování. „Byli jsme připraveni, měli jsme zajištěné koridory pro rozestupy, roušky za deset korun pro ty, kteří by je neměli. Na dodržování opatření mělo dohlížet pět lidí. Bohužel, pokud by nám to policie zastavila, tak to nemá smysl,“ uvedl Soukup. Podle mluvčí Hyšplerové ujistil provozovatel střediska policisty, že nechce nic porušovat.