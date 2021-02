Školy zůstanou zavřené i po konci nouzového stavu, oznámil Plaga. Vláda projedná, co dál

Zdravotnický expert Pirátů Ondřej Dostál si ale nemyslí, že by konec nouzového stavu automaticky znamenal konec restriktivních opatření, která mají bránit rychlejšímu šíření koronaviru mezi lidmi. „Zklamu ty, kteří se těší na otevřené bary, a potěším ty, kteří se bojí. Toto rozhodnutí nebylo o věcných aspektech epidemie, o tom, co se otevře či zavře. Bylo to rozhodnutí o kompetencích. To, co se změní v pondělí, je, že vláda ztratí velkou část moci, kterou jí dával všeobecně vymezený nouzový stav. Pravomoc vydávat opatření přejde zčásti, z velké části na ministerstvo zdravotnictví, na krajské hygienické stanice a v menší míře hejtmany,“ avizoval Dostál v Událostech, komentářích.

Podobně smýšlí i Filip Křepelka, který působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a spolupracuje s iniciativou Sníh. Považuje však za chybu, že dosud neexistují krizové zákony, které by jasně vymezovaly pravomoci úřadů. Předpokládá, že jakmile ministerstvo zdravotnictví či hygienici vyhlásí opatření, která dosud v rámci nouzového stavu vyhlašovala vláda, přijde mnoho žalob.

„Na vymahatelnosti se to samozřejmě projeví, to znamená, výsledkem budou větší somatické kontakty a nárůst epidemie,“ míní. Křepelka ovšem nepředpokládá, že by se na situaci, kdy ministerstvo vyhlásí opatření podle zákona pro ochranu veřejného zdraví, vztahoval jarní rozsudek Městského soudu v Praze, podle kterého by ministerstvo samo nemělo činit tak dalekosáhlá opatření.

Rozdíl vidí v tom, že se verdikt týkal situace, kdy byl vyhlášen nouzový stav. „Městský soud v Praze zdůraznil, že za nouzového stavu to má dělat vláda,“ poukázal. Potíž je však v tom, že se právníci neshodnou na tom, zda lze z tohoto rozsudku vyvozovat, že mimo nouzový stav je vyhlašování restrikcí typu zavírání restaurací či omezení shromažďování ministerstvem v pořádku.