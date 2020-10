Omezit práva za nouzového stavu je v pořádku. Jiné to je, když nouzový stav není, míní ústavní právník

přehrát video Marek Antoš v Interview ČT24: Na jaře bylo hájitelné, že vláda rozhoduje naslepo, dnes už to neplatí

Vláda vyhlásila s účinností od 5. října v Česku nouzový stav. Na něj navázala řadu nových omezení, mimo jiné dočasně přestanou chodit do školy studenti vyšších gymnázií a dalších středních škol, omezí se shromažďování lidí uvnitř i venku a nebude se smět zpívat. Podle ústavního právníka Marka Antoše jsou podobná omezení vyhlášená v rámci nouzového stavu právně v pořádku a soudně prakticky nepřezkoumatelná. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu, který se vyjadřoval k nouzovému stavu, který v republice platil již na jaře. „Ústavní soudci nebyli jednotní a měli různý pohled na to, do jaké míry se mají nebo nemají zabývat touto otázkou. Nakonec převládl postoj, že pokud nejde o zjevný exces, tak má Ústavní soud za to, že mu nepřísluší zasahovat. Že je to věc, kde se má vláda kontrolovaná Poslaneckou sněmovnou rozhodnout sama. Excesem by mohlo být vyhlášení nouzového stavu kvůli umožnění státního převratu,“ přiblížil.

Nouzový stav je i podle vlády právní rámec, který jí umožňuje vyhlašovat nové restrikce, což ovšem vzbuzuje otázky ohledně toho, co se dělo dosud. Aniž by dosud nouzový stav platil, ministerstvo zdravotnictví například vyhlásilo zavírací hodinu pro restaurace, bary a další noční podniky. Svoji pravomoc taková omezení zavést opřelo o zákon o ochraně veřejného zdraví. Podle ústavního právníka je taková právní konstrukce ale problematická. „Objevují se vlivné a silné názory, že je to příliš široká interpretace zákona. Že tam, kde má dojít k omezení základního práva, je potřeba mít mnohem pevnější základ než kaučukové, obecné ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, kde se píše, že ministerstvo může zakázat některé činnosti v zájmu omezení šíření epidemie,“ poukázal Antoš. Připustil však, že „tuto otázku soudy ještě nerozřešily“. Sám míní, že je situace odlišná u jednotlivých opatření. Ministerstvo zdravotnictví podle právníka mohlo vyhlásit nařízení, která nepředstavují přímé omezení základních práv, jako je povinnost nosit roušky. Například u zavírací hodiny je to však jiné. „Tam, kde jde o zásahy do základních práv – to může být zásah do práva na vzdělání při uzavírání škol nebo tam, kde jde o zásah do práva podnikat, kde se přikazuje uzavření provozoven – je potřeba mít konkrétní zákonný základ,“ srovnal.