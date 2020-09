V Česku začne od pondělí opět platit nouzový stav, vláda zavedla nová opatření

Hygienici od pondělí na dva týdny uzavřou střední školy v regionech označených na semaforu rizika nákazy covidem červenou nebo oranžovou, řekl ministr Prymula. Praktická výuka v uzavřených SŠ se v příštích dvou týdnech může konat. ZUŠ a VOŠ v červených a oranžových okresech budou vyučovat na dálku, řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Hudební výchova na základních školách bude od pondělí čtrnáct dnů bez zpěvu. Tělocvik bude na 1. stupni bez omezení, na 2. stupni je doporučen venku, dodal Plaga.

Od pondělí budou zakázány hromadné akce uvnitř nad 10 lidí, venku nad 20 lidí. Výjimku budou mít domácnosti, práce v zaměstnání, zastupitelstva, profesionální a registrovaný sport. Soutěže ale budou od pondělka bez diváků.

Prymula řekl, že o opatřeních v případě sportu úřady diskutovaly se zástupci sportovních svazů. Za nejrizikovější z hlediska šíření covidu-19 nepovažuje chování fanoušků na stadionu, ale shlukování vyššího počtu osob po zápasech. „Přistoupili jsme k tomu tak, že veškeré oficiální sporty, které jsou registrované, ať už vrcholové, nebo výkonnostní, hrají, ale bez diváků,“ řekl Prymula.

Na utkáních profesionálů, ale i u nižších soutěží, platí limit 130 osob. „Celé realizační týmy včetně obou týmů, zabezpečovací personál, personál televizí tam může být přítomen do tohoto počtu,“ uvedl Prymula. V případě zájmové činnosti, kdy se sejdou například lidé po práci a chtějí si zahrát fotbal, je jejich počet omezen maximálně na dvacet. „Málokdy se hraje 11 na 11, spíš se hraje v menších počtech a věřím, že po dobu čtrnácti dnů to vydržíme,“ dodal.

Omezeny budou svatby, mše i divadla

Na svatbách a pohřbech bude podle Prymuly počet účastníků omezen od 19. října. Přítomno bude moci být nejvýše třicet lidí.

V restauracích bude moci být od pondělí maximálně šest lidí u jednoho stolu. Obchodů se podle ministra Prymuly nová opatření nedotknou. Počet lidí na církevních shromážděních vláda omezí maximálně na sto. Při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy, dodal ministr.

Divadla a kina budou moci dál hrát až pro pět set lidí, budou ale zakázány přestávky na občerstvení. Omezení se bude týkat představení se zpěvem, jako je opera nebo muzikály. „Jsou to produkce, kde je převážně zpěv. Neznamená to, když je představení, kde někdo na dvě minuty zazpívá,“ uvedl ministr. „Zpěv je velmi rizikovou aktivitou. Máme o tom důkazy ze světa i z tuzemska,“ dodal.

Už dříve ministr deklaroval, že nově přijímaná opatření nebudou mít zásadní ekonomické dopady. „Je nám jasné, že v oblasti kultury ekonomické dopady jsou, a budeme o nich nepochybně diskutovat,“ řekl Prymula. Podle něj jsou ale opatření mírnější než na jaře.

Za dva týdny budou podle něj vydána další opatření, předpokládá, že budou mírnější.

Maximálně na měsíc

„Nouzový stav skončí za měsíc a já věřím, že ho skutečně nebude nutné prodlužovat, protože pokud bychom to během jednoho měsíce nesrazili dolů, tak by to rozhodně neúspěch byl,“ prohlásil ministr zdravotnictví Prymula před jednáním vlády v Poslanecké sněmovně. Nouzový stav může vyhlásit vláda nejdéle na měsíc. Případné prodloužení nouzového stavu by musela schválit sněmovna.

Chystaná opatření, mezi která patří omezení počtu shromažďovaných osob, zrušení prezenční výuky na středních školách nebo hudebních představení, by podle ministra měla pomoci zpomalit šíření nákazy.

Cílem je podle Prymuly dosáhnout toho, aby jeden nemocný nemohl nakazit více než jednu osobu. Reprodukční číslo by se tak mělo snížit ze současné hodnoty 1,24 na méně než jedna.