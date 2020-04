Ústavní soud odmítl dvě stížnosti proti nouzovému stavu. Nemoc COVID-19 bude možno uznat za nemoc z povolání

Soud následně tuto stížnost odmítl z různých důvodů. Částečně proto, že k jejímu projednání není věcně příslušný, dílem proto, že je podaná někým zjevně neoprávněným, částečně pro nepřípustnost a dílem proto, že mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví již byla zrušena. Dílčí opatření by podle ÚS měly řešit obecné soudy, tak jako to již učinil Městský soud v Praze.

Z usnesení plyne, že vyhlášení nouzového stavu vládou je primárně „aktem vládnutí“, který nepodléhá kontrole ÚS. Vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně. „ÚS dospěl k závěru, že samotný akt vyhlášení nouzového stavu nepodléhá přezkumu ÚS, zejména v situaci, kdy neobsahuje žádná konkrétnější omezení a je pouze konstatováno, že se vyhlašuje nouzový stav,“ řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Zároveň ale soud uvedl, že za jiných, výjimečných okolností, by vyhlášení nouzového stavu přezkoumat mohl, například pokud by rozhodnutí zároveň obsahovalo konkrétní krizová opatření a normativní pravidla chování nebo kdyby se na soud obrátila politická menšina. Vyhlášení nouzového stavu by ÚS mohl i zrušit, pokud by bylo v rozporu se základními principy demokratického právního státu a znamenalo by změnu jeho podstatných náležitostí, plyne z usnesení.

Soud dále konstatoval, že vláda měla při vyhlášení nouzového stavu hledat více způsobů, jak dostat informace k veřejnosti. Tisková konference v televizi nestačí, podle Jirsy mohlo viset na každém nároží oznámení, vláda mohla využít i možnosti další publicity v rádiu a jiných médiích. „Nemůžeme si představovat, že každý náš občan visí na televizi a sleduje nepřetržitě tiskové zprávy nebo si něco přečte na internetu,“ řekl Jirsa.

Soud odmítl stížnost na omezení schůzek zastupitelstev

ÚS odmítl také návrh člena zastupitelstva městské části Praha 4 směřující proti usnesení vlády z 23. března. Vláda po dobu trvání nouzového stavu uložila samosprávám, aby zastupitelstva svolávaly jen v nezbytných případech a formou videokonference. Návrh na zrušení takzvaného jiného právního předpisu ale mohou samostatně podat pouze určité subjekty, kterým oprávnění přiznává zákon, tedy například skupina nejméně 25 poslanců či deset senátorů. ÚS proto podnět zastupitele odmítl jako podaný osobou zjevně neoprávněnou, uvedl soudce zpravodaj Pavel Šámal.

K oběma v úterý publikovaným rozhodnutím, případně k jejich odůvodněním, zaujala část soudců odlišná stanoviska. Na výsledku řízení se ale vždy shodla většina pléna, tedy sboru všech 15 soudců.

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru obdržel Ústavní soud celkem 11 podnětů, jeden vzal pisatel zpět, dva jsou nyní odmítnuté. Zbývá jich tedy ještě osm.

Nemocní možná dostanou odškodné

Lidé, kteří se v zaměstnání nakazili novým koronavirem a onemocněli, by mohli získat za určitých podmínek odškodné. Choroba COVID-19 se dá uznat za nemoc z povolání. Sdělila to Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Náhradu vyplácejí zaměstnavatelé ze svého pojištění.

Podle šéfa legislativců ČMKOS Víta Samka přibývá odborům dotazů, které se týkají uznání COVIDU-19 jako nemoci z povolání. Tato možnost je jednoznačná a při odškodnění se postupuje podle zákoníku práce stejně jako u jiných nemocí z povolání a pracovních úrazů, uvedl odborář. Podle pracovního kodexu musí zaměstnavatel škodu či újmu kvůli nemoci z povolání nahradit.

COVID-19 jako nemoc z povolání mohou mít zdravotníci i „nezdravotníci“. Pracovník musel být v zaměstnání v „úzkém profesním kontaktu“ s pacientem či s nakaženými sociálními pracovníky, policisty či hasiči. Infekci u něj musel potvrdit test a musel mít také příznaky. Pokud u něj testování prokázalo nákazu a byl v karanténě, ale žádné obtíže se u něj neprojevily, nemoc z povolání by se mu neuznala.

To, že COVID-19 dostal člověk při práci s rizikem přenosu či v rizikové oblasti v cizině, musí prokázat hygienické či epidemiologické ověření. Ve svém stanovisku to uvedla odborná společnost pro pracovní lékařství.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že žádosti o uznání nemoci z povolání budou přijímat příslušná zdravotnická zařízení. Podle Samka je třeba využít lékaře, kteří pro zaměstnavatele dělají zaměstnanecké prohlídky a dohled na pracovištích. Ti nemocného pošlou na kliniku nemocí z povolání, která vydá posudek.

Babiš dorazil do Lán na schůzku se Zemanem

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil v úterý v podvečer do Lán, kde jednal s prezidentem Milošem Zemanem. Na schůzce v prezidentském letním sídle se politici zabývali vývojem epidemie koronaviru v Česku, nebylo to ale hlavním tématem setkání.