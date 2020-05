Před 65 lety vznikla Varšavská smlouva, aby zničila NATO. Nakonec zaútočila jen na vlastního člena

Šedivý: V armádě panovala nedůvěra

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý loni v rozhovoru pro ČT24 popisoval velení armády za dob Varšavské smlouvy. Veškeré rozhodování se podle něj odehrávalo v Moskvě. „Jak mají vypadat vojska, jak mají být vycvičená, jaké jsou cíle, a dokonce i operační úkoly, to vše bylo posíláno do států Varšavské smlouvy a ty to potom musely realizovat,“ konstatoval.

Kreml Československu diktoval i počty tanků či letadel, nikoliv pouze strategické cíle. „Přicházelo strašlivé množství úkolů a československá politická reprezentace na ně neměla žádný moc velký vliv,“ doplnil Šedivý.