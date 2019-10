Módní kolekce ze sametu, Plastici v Paříži, Čáslavská v Tokiu. Česká centra po světě připomenou 17. listopad

Na 30. výročí sametové revoluce se chystají dvě desítky Českých center po celém světě. Ačkoliv mnoho tematických aktivit už tento rok proběhlo, nejbohatší program si většina z nich nechává na listopad. „Étos sametové revoluce a osobnost Václava Havla – to jsou dvě veličiny, které mají nezpochybnitelnou hodnotu a zosobňují to nejlepší, co jsme mohli v moderních dějinách světu nabídnout. Není tedy divu, že podzimní program českých center v zahraničí je akcemi spojenými s 30. výročím sametu doslova prošpikován,“ uvedl program generální ředitel Českých center Ondřej Černý. Například České centrum v Londýně připravilo měsíční festival Czech Velvet 1989–2019. „Prvek svobody se v umělecky odvážném a kreativním vyjádření prolíná v prezentovaném festivalovém programu,“ uvedl Přemysl Pela, ředitel Českého centra Londýn. Návštěvníci tak zhlédnou kabaretní muzikál Velvet Havel, zúčastní se diskuze s Jacquesem Rupnikem nebo promítání dokumentárních filmů Heleny Třeštíkové.

Lavička pro milánskou univerzitu V Bruselu se bude konat festival Czech Fashion & Design Weekend s podtitulem Re-velvet, jehož ústředním motivem bude samet. Symbolickou látku do své kolekce zařadí i mladá česká návrhářka Lenka Vacková. „Přešíváme s pomocí sametu retro oblečení z pozůstalosti jedné české švadleny,“ sdělila České televizi Vacková. „Je v tom ironie. Dříve se přešívalo z důvodu nedostatku, my to dnes děláme i proto, abychom upozornili na nadbytek,“ připomíná Vacková. V Milánu bude kromě Velvet Party, kde vystoupí legendární undergroundová skupina Garage, odhalena lavička Václava Havla. „Naší hlavní akcí k výročí bude 13. listopadu umístění lavičky na půdě milánské univerzity Statale,“ říká Andrea Fialová, programová koordinátorka Českého centra Milán. „Je nám ctí, že akce proběhne za přítomnosti paní Dagmar Havlové a Aleny Šeredové,“ dodává. Milán se takto připojí k Washingtonu, Barceloně nebo Dublinu, kde lavička už stojí.

V Paříži zahájí 13. listopadu ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) putovní audiovizuální výstavu, která připomene revoluční události. Zakončením oslav pak bude 29. listopadu koncert skupiny The Plastic People of the Universe. Ta patřila k nejvýraznějším undergroundovým kapelám v období normalizace. Ve vídeňském Volkstheater bude 17. listopadu uvedena inscenace divadelní hry Protest Václava Havla. V Sofii bude v listopadu k vidění unikátní projekt Světové stopy V. Havla – interaktivní mapa Havlova působení v celosvětovém měřítku. Další Česká centra v evropských zemích představí fotografickou výstavu kurátorky Dany Kyndrové, množství diskuzí nebo filmových projekcí. Připomínka revoluce za hranicemi Evropy Události listopadu 1989 připomenou Česká centra i mimo Evropu. V Jeruzalémě a v Tel Avivu připravují tematická promítání a diskuze. Hosty budou spisovatel Michael Žantovský, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek nebo český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický. V New Yorku začne 30. října unikátní výstava připravená českým Národním muzeem, na které spolupracovalo i ilustrátorské duo Tomski & Polanski. Slavnosti zakončí koncert Spirituál kvintetu, který tento rok slaví 60 let od založení a koncertem v New Yorku zahájí své poslední turné.