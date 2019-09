Přestávali se bát a začali se ptát. Studenti během roku 1989 zakládali časopisy a pořádali diskuze

Vysokoškoláci se přestávali bát a začali se ptát. Už v březnu 1989 to poznal tehdejší šéf pražských komunistů Miroslav Štěpán, který musel při setkání se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy čelit otázkám na represe při Palachově týdnu nebo stížnostem na cenzuru.

„Odsuzujeme protisocialistické živly, nelegální skupiny, Chartu – já o těchhle věcech vůbec nic nevím, takže nevím, jak je mám odsoudit,“ ozval se jeden ze studentů. „Dneska tato doba je velmi náročná na to, vědět co je co a kdo je kdo,“ reagoval zmateně Štěpán.

Studenti začali i jednat a vydávat časopisy. Sice pod hlavičkou tehdejšího Socialistického svazu mládeže, ale stále nezávislejší. „Pozvolna dostávali do těch časopisů různá témata, nejdřív čistě studentská, ale pak i politická,“ dodal historik Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Například publicista Josef Brož vedl tehdy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy časopis Situace a byl kvůli tomu vyloučen ze studia. Oficiální důvod byl ale jiný. „Já jsem jednak neměl splněné studijní povinnosti, což byl ten oficiální důvod, ale zároveň mi někteří pedagogové nedali náhradní termíny, což jiným dali,“ vysvětlil Brož.