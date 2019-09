„Chci být součástí.“ Fotografie Jana Šibíka dokumentují, jak se v roce 1989 měnil svět

„Mám husí kůži. Uvědomuju si, že jsou to nejdůležitější fotky, které jsem v životě udělal, protože co víc změnilo naše životy než revoluce v Československu,“ říká Šibík při pohledu na aktuální výstavu.

Osmdesát fotografií, z toho dvacet velkoformátových, rozdělil Šibík do čtyř kapitol. „První je věnována demonstracím v Československu v letech 1988 a 1989, následuje samotná revoluce, pak pád Berlínské zdi a poslední část zachycuje revoluci v Rumunsku,“ vyjmenovává fotograf.

Byl i jedním z prvních československých fotografů dokumentujících pád Berlínské zdi. „Když jsem slyšel zprávu, že občané NDR můžou procházet, nasedl jsem na vlak. Přišel jsem na první přechod, ale řekl mi: Potřebujete vízum. Šel jsem na druhý přechod, ani tam to nešlo. A na třetím pohraničáři řekli: Zvedněte pasy. Hrnul se tam dav lidí, všichni měli zvednuté pasy – a mezi nimi byl i můj z Československa. Tak jsem se dostal do Západního Berlína a získal záběry. Protože z východoněmecké strany se de facto nic nedělo, bouralo se ze Západu,“ popisuje Šibík.

Následně se vydal do Rumunska, které v prosinci 1989 prožilo nejnásilnější protikomunistický převrat ve střední a východní Evropě. Zemřelo přes tisíc lidí. Jan Šibík v Bukurešti fotil nadšení i strach. „Nikde jsem nezažil tak silné emoce,“ vzpomíná. Pohánělo ho prý to, co při každém focení.