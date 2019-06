Praha i venkov, umělci i dělníci. Před 30 lety režimem otřáslo Několik vět

Manifest Několik vět byl pokračováním událostí, které začaly již v lednu 1989 během tzv. Palachova týdne. Nezávislé iniciativy tehdy svolaly na Václavské náměstí demonstraci k 20. výročí smrti studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti nastupující normalizaci. Při pokusu položit květiny k pomníku sv. Václava zadržela policie představitele opozice. V dalších dnech protestovaly na Václavském náměstí desetitisíce lidí, demonstrace rozháněla policie a byly nasazeny Lidové milice.

Mezi zadrženými byl i Václav Havel, který ve vězení zůstal až do května 1989. Právě Havlovo uvěznění však spustilo další události. Petici za jeho propuštění během jara podepsalo téměř 3400 lidí, včetně hereckých hvězd Petra Čepka, Jaromíra Hanzlíka nebo Daniely Kolářové. Havel opět na svobodě O Havlově propuštění rozhodl soud 17. května. V budově pankrácké věznice na něj čekali další disidenti i zahraniční novináři. „Jsem samozřejmě rád, že mě pustili na polovinu domů. I když si myslím, že celý ten můj trest byl nesmysl a že jsem vůbec v žádném vězení neměl být,“ komentoval tenkrát znovunabytou svobodu sám Havel.

Byt Havlových na vltavském nábřeží naplnily v den propuštění na oslavu desítky přátel, disidentů a umělců, včetně lidí, kteří se dosud neznali, ale zapojili se do šíření petice. A Václav Havel ihned začal plánovat další kroky, které by navázaly na úspěšnou iniciativu za jeho propuštění. Okolnosti vzniku petice popsal Havel, již jako prezident, takto: „Po svém návratu z vězení jsem zjistil, že velké množství lidí, hlavně umělců, se nás otevřeně zastalo. Bylo bezpočet protestních a podpisových akcí. Zdálo se mi, že bychom toho mohli využít, že je v tom třeba pokračovat. Ostrá hranice mezi opozicí a disidentstvím byla prolomena. Sepsali jsme těchto Několik vět, uvedli jsme tam i své adresy. A povedlo se to.“ Pandán k textu Dva tisíce slov Podobu textu dal Václav Havel a hlavními organizátory petice byli spolu s ním Alexandr Vondra, Stanislav Devátý a Jiří Křižan, který dal petici název, když ji Havel předložil několika spolupracovníkům ke konzultaci v restauraci Paroplavba u pražské náplavky. Inspiroval se přitom slavným textem Ludvíka Vaculíka. „Naše změny byly jenom velmi drobné, spíš redakční úpravy. A tam jsem – hrdě se k tomu hlásím – vymyslel název Několik vět, jako pandán k textu Dva tisíce slov,“ vzpomíná Křižan.

Autoři manifestu vyzvali vedení státu k systémovým změnám a k zásadní změně společenského klimatu v zemi. V sedmi bodech pojmenovali základní požadavky, mezi nimiž bylo propuštění politických vězňů, ukončení omezování svobody shromažďování, uznání nezávislých iniciativ, svoboda tisku či respektování oprávněných požadavků věřících občanů.

Fakta Celý text petice Několik vět Celý text petice Několik vět První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé vedení velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu, co demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová shromáždění rozhání, do přípravy nových zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit. Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konče, musí tedy být změna společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle našeho názoru je k tomu třeba: 1) Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové. 2) Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací. 3) Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí, včetně nezávislých odborů, svazů a spolků. 4) Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud nezávisle na oficiálních strukturách. 5) Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů. 6) Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému posouzení odborníkům a veřejnosti. 7) Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o pražském jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné normalizaci. Je smutné, že zatímco v některých zemích, jejichž armády tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále ještě velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního vedení, kteří jsou odpovědní za dvacetileté upadání všech oblastí společenského života u nás. Každý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je může podpořit svým podpisem. Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes Československo nalézá.

Petici chtěli dát zkusmo přečíst lidem z různých okruhů. Mezi nejaktivnější rozšiřovatele petice patřil novinář Jan Rejžek, který sondoval zájem veřejnosti tak vehementně, že tím petici de facto zahájil. „Když byla v červnu podoba textu hotová, kdosi navrhl, aby se tahle výzva nechala otestovat u několika osobností, nakolik by mohla oslovit širší veřejnost. Jenže říkejte nadrženým dostihovým koňům, že běží Velkou pardubickou jen jako trénink. Když jsem přinesl Křižanovi pár hustých archů s podpisy, málem omdlel, ale zase by bylo trapné po těch lidech chtít podpisy znovu. Tak se to spustilo, no,“ vysvětluje Rejžek, jak se vše rozběhlo. „Vážím si hlavně lidí mimo Prahu“ Za některými osobnostmi už Rejžek chodil najisto: „Pokud někdo podepsal petici za propuštění Václava Havla, dalo se logicky čekat, že pokračuje dál. Ale bylo to zajímavé v případě některých herců, kterých jsem si opravdu vážil, a najednou mi předváděli takové herecké etudy – nemám tužku, nemám brýle a tak podobně. Ale ta petice nebyla povinná, byla to svobodná volba každého občana.“ „Kromě celebrit, které jsou zmiňovány, si hlavně vážím lidí mimo Prahu, běžných, anonymních signatářů, kteří s tím obvykle mívali na venkově větší problémy, byli předvoláváni na všelijaké výslechy, takže nic proti celebritám, ale zdůraznil bych roli soli země, těchto občanů,“ říká Rejžek. Podobně to vidí i spisovatel a herec Zdeněk Svěrák. „Oni to měli daleko těžší kolikrát, na svém pracovišti a podobně. Nakonec se sešlo asi 40 tisíc podpisů a všechny spolusignatáře bych rád pozdravil.“ Sám vzpomíná, že pro něj petice za propuštění Václava Havla a Několik vět znamenaly možnost zvednout hlavu po hanbě podpisu anticharty. Podobně možnost opět se nadechnout po letech tíživé normalizace chápalo více lidí. „Václav Havel chtěl, aby bylo patrné, že to na něco navazuje, a to především na činnost Charty 77,“ zdůrazňuje Alexandr Vondra, dnes europoslanec za ODS. „Já jsem byl mluvčí Charty, takže jsem lovil především mezi disidenty a pak také mezi mladými lidmi, protože jsem byl tehdy nejmladší generace. Jirka Křižan byl spojnicí do divadla, filmu, ke scenáristům, spisovatelům, k umělecké obci. A Standa Devátý byl mimopražský, takže jeho úkol byl lovit zejména na Moravě,“ vzpomíná Vondra.

Odkaz Další články webu ČT24 na téma Charta 77

Síla petice spočívala právě v tom, že poprvé masově propojila chartisty, umělce, vědce i obyčejné dělníky, Pražany i obyvatele malých měst a vesnic. Seznamy petentů pravidelně vysílaly stanice Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. I zde se přitom uplatnil dramaturgický talent Václava Havla. Jednotlivé „várky“ do zahraničí neposílal tak, jak byly podpisy sesbírány, ale vědomě kombinoval seznamy takovým způsobem, aby se v každém objevila jména slavná i docela neznámá. „Když jsme ty podpisy sbírali, tak jsme se radovali stejně z podpisu známé osobnosti i z podpisu dělníka a v těch várkách, které pak byly vysílány na Svobodné Evropě nebo na Hlasu Ameriky, tak jsme to schválně mixovali, aby tam byli jak lidé známí, tak ti úplně neznámí,“ říká Vondra. Umělci, filozofové, vědci Na prvních podpisových arších stála vedle sebe mimo jiné jména disidentů Jiřího Dienstbiera, Petra Uhla, Ludvíka Vaculíka či Jána Čarnogurského spolu s podpisy známých veličin z umělecké oblasti, například Josefa Kemra, Jiřího Menzela či Jiřího Suchého. K výzvě se hlásili i významní vědci, například psychoterapeut Jaroslav Skála, filozof Ladislav Hejdánek a historik Josef Hanzal, ale i studenti a dělníci. Během týdne podepsalo text na 1800 občanů. Celkový počet signatářů se v listopadu 1989 blížil k 40 tisícům. Vliv na úspěch petice měly samozřejmě také politické změny v Polsku nebo v Maďarsku a nakonec i v Sovětském svazu, kde probíhala perestrojka.

Vládními strukturami bylo Několik vět okamžitě po zveřejnění označeno za protistátní a protisocialistický pamflet. Rudé právo v článcích „Kdo seje vítr“, „Co mají za lubem“ a dalších rozpoutalo obvyklou kampaň, přičemž komunistický tiskový orgán podrážděně reagoval zejména na podpisy umělců, kteří dosud proti režimu nevystupovali. To se týkalo mezi jinými Jiřího Bartošky, Daniely Kolářové, Marie Rottrové, Boleslava Polívky a především Hany Zagorové. Své znepokojení z „další akce nelegálních struktur“ vyjadřovaly pracovní kolektivy i jednotliví občané. Text výzvy přitom v oficiálních médiích zveřejněn nebyl. „Paní Zagorová, milá holka“ Mezi umělci v souvislosti s peticí vynikalo jméno tehdy širokému publiku asi nejznámější, a to zpěvačka a několikanásobná zlatá slavice Hana Zagorová. O její tehdejší politickou popularitu se bezděky postaral tehdejší generální tajemník KSČ Miloš Jakeš ve svém legendárním červencovém projevu na Červeném Hrádku. „Vždyť ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis, seznam těch umělců, kteří dostávají nad těch 100 tisíc korun platu, tedy vydělají si nad těch 100 tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další ne 600, milión, dva milióny berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali,“ prohlásil tehdy.

Video of Miloš Jakeš - .. řekněme, paní Zagorová je to milá holka .. (1989)