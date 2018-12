„Pravda zbývá, když se ostatní prošustruje.“ Před půlstoletím zadunělo Dva tisíce slov

Jiří Hendrych, pravá ruka prezidenta Antonína Novotného, opouštěl v červnu sedmašedesát spisovatelský sjezd už v první den jeho konání – a rozhodně se nejednalo o nadšený odchod. Poté, co Milan Kundera ve své úvodní řeči prohlásil, že každý, kdo potlačuje svobodu slova, dělá krok z novověku do středověku, kontroval Hendrych vzteklým „Všechno jste prohráli!“ a sněm demonstrativně opustil, aniž by věděl, že následujícího dne zazní ještě buřičtější promluva.

Ludvíku Vaculíkovi bylo 28. června 1967 bezmála jednačtyřicet, pracoval v Literárních novinách coby hlavní liberální tribuně obrozujícího se Československa a pozornost čtenářského publika už si svedl získat románem Sekyra (1966), ve kterém účtoval s komunistickou vizí zrodu „nového člověka“. V silně kritickém projevu v Národním domě na Vinohradech se pak rozhodl zúčtovat s režimem jako celkem.

„Považme, že se už po dvacet let nejúspěšněji prosazují lidé, kteří nemají nejmenší rezistenci proti všem demoralizujícím vlivům, jež produkuje moc,“ prohlásil ve své, na dobové poměry stále ještě skandální řeči věnované vztahu mezi mocí a občanem. „Uvažme dále, že lidé křehkého svědomí nenacházejí oporu ani dovolání u zákonů, oporu vládnoucí moci, které by je podle litery měly chránit.“

Právě moc se podle Vaculíka ve dvou poúnorových dekádách slila do rukou jediné strany kralující „z uzavřených lóží“, aniž by měla opozici, a dávající prostor jen člověku průměru, jenž neklade žádné otázky. Podle zemitého publicisty původem z Valašska tím komunisté nechali celý národ propadnout do strachu i politické netečnosti. „Myslím, že už u nás není občanů,“ konstatoval.

Den nato delegáti sjezdu Vaculíka vyškrtli z orgánů spisovatelského svazu a odevzdat musel i stranickou legitimaci.

Až příliš rychlé časy

Proces společenského tání, k němuž vzdorovité spisovatelské promluvy výrazně dopomohly, se ovšem zákrokem proti rebelům (jehož součástí bylo i zabavení Literárních novin) zastavit nijak nepodařilo. Jen půl roku po Kunderově a Vaculíkově projevu musel prezident Novotný opustit křeslo šéfa komunistické strany a tváří nového politického kurzu se stal reformista Alexander Dubček.